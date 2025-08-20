https://1prime.ru/20250820/rubl-860989907.html

Курс рубля незначительно растет к юаню на Мосбирже

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль во второй половине торгов среды демонстрирует незначительный рост к юаню на Московской бирже, следует из данных торговой площадки. Курс юаня к 16.08 мск снижался на 1 копейку - до 11,14 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,19% - до 66,57 доллара за баррель. РУБЛЬ УПИРАЕТСЯ Курс юаня в среду днем снижается на 0,1%. В течение дня китайская валюта двигалась в диапазоне 11,11-11,17 рубля. "Рубль после стартовой просадки резко укрепился к юаню, который установил минимум недели около отметки 11,11 рубля. Затем российская валюта быстро растеряла все достижения сессии, но в середине торгов вернулась в небольшой плюс", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Поддержку рублю может оказывать приближение пика налоговых платежей экспортеров, приходящегося на 25 и 28 августа. Для этих целей все больше компаний продают иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение на рынке", - отметил аналитик. Правда, фискальный фактор пока не приводит к устойчивому укреплению рубля - вероятно, не связанный с налоговым периодом объем продаж валюты остается относительно низким, добавил он. Во вторник вечером рубль быстро снижался на геополитике, но в среду ситуация уже не кажется мрачной, и банки начинают выравнивать положение курсов, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Геополитический фактор сохраняется основным. Он перекрывает собой и проходящий в эти дни налоговый период в России, и постоянные спады в ценах на энергоносители", - добавил он. ПРОГНОЗЫ "Cкорее всего, в ближайшие несколько сессий пара юань/рубль останется в диапазоне этой недели 11,1–11,2 рубля, но может тяготеть к его нижней границе из-за усиления действия налогового фактора", - говорит Бабин. Силаев ожидает, что юань завершит торги среды в районе 11,15 рубля.

