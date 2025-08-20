Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост - 20.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250820/rynok-860968112.html
Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост
Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост - 20.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост
Российский рынок акций демонстрирует невыразительный рост в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T10:49+0300
2025-08-20T10:49+0300
экономика
рынок
торги
индексы
мосбиржа
камаз
русснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/24/828672489_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5b7b459ff639a548d092ea3a7407af7a.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует невыразительный рост в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.37 мск увеличивается на символические 0,02%, до 2 966,22 пункта. Заметно дорожают акции "КамАЗа" (+1,48%), "Русснефти" (+1,38%), "Московского кредитного банка" (+1,36%), "Сегежи" (+1,23%), АФК "Система" (+1,14%). Но особенно отличаются после сегодняшнего возобновления торгов акции компании "Фикс прайс", делистинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) которой был проведен c 6 августа. Они прибавляют в цене 2,67% относительно расчетной цены. В лидерах снижения стоимости - акции "М.Видео" (-1,14%), "СПБ биржи" (-0,54%), ДВМП (-0,49%), ММК (-0,48%), "Мечела" (-0,33%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие сдержанного восходящего движения", - оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Динамика российского рынка с 11 августа укладывает в рамки стабилизации в коридоре 2930-3020 пунктов по индексу Мосбиржи. По нашим оценкам сегодня, в отсутствии новостных триггеров, способных стимулировать направленное движение, рынок продолжит движение в рамках данного коридора", - добавляет Богдан Зварич из ПСБ. При этом выход из консолидации может дать направление дальнейшего среднесрочного движения на рынке, заключает он.
10:49 20.08.2025
 
Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост

Индекс Мосбиржи вырос на 0,02%, до 2 966,22 пункта

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует невыразительный рост в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.37 мск увеличивается на символические 0,02%, до 2 966,22 пункта.
Заметно дорожают акции "КамАЗа" (+1,48%), "Русснефти" (+1,38%), "Московского кредитного банка" (+1,36%), "Сегежи" (+1,23%), АФК "Система" (+1,14%). Но особенно отличаются после сегодняшнего возобновления торгов акции компании "Фикс прайс", делистинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) которой был проведен c 6 августа. Они прибавляют в цене 2,67% относительно расчетной цены.
В лидерах снижения стоимости - акции "М.Видео" (-1,14%), "СПБ биржи" (-0,54%), ДВМП (-0,49%), ММК (-0,48%), "Мечела" (-0,33%).
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие сдержанного восходящего движения", - оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
“Динамика российского рынка с 11 августа укладывает в рамки стабилизации в коридоре 2930-3020 пунктов по индексу Мосбиржи. По нашим оценкам сегодня, в отсутствии новостных триггеров, способных стимулировать направленное движение, рынок продолжит движение в рамках данного коридора”, - добавляет Богдан Зварич из ПСБ.
При этом выход из консолидации может дать направление дальнейшего среднесрочного движения на рынке, заключает он.
