Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост
2025-08-20T10:49+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует невыразительный рост в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.37 мск увеличивается на символические 0,02%, до 2 966,22 пункта. Заметно дорожают акции "КамАЗа" (+1,48%), "Русснефти" (+1,38%), "Московского кредитного банка" (+1,36%), "Сегежи" (+1,23%), АФК "Система" (+1,14%). Но особенно отличаются после сегодняшнего возобновления торгов акции компании "Фикс прайс", делистинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) которой был проведен c 6 августа. Они прибавляют в цене 2,67% относительно расчетной цены. В лидерах снижения стоимости - акции "М.Видео" (-1,14%), "СПБ биржи" (-0,54%), ДВМП (-0,49%), ММК (-0,48%), "Мечела" (-0,33%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие сдержанного восходящего движения", - оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". “Динамика российского рынка с 11 августа укладывает в рамки стабилизации в коридоре 2930-3020 пунктов по индексу Мосбиржи. По нашим оценкам сегодня, в отсутствии новостных триггеров, способных стимулировать направленное движение, рынок продолжит движение в рамках данного коридора”, - добавляет Богдан Зварич из ПСБ. При этом выход из консолидации может дать направление дальнейшего среднесрочного движения на рынке, заключает он.
