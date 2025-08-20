Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сальдо рассказал, что жители Херсона спасали его от покушений - 20.08.2025
Сальдо рассказал, что жители Херсона спасали его от покушений
Сальдо рассказал, что жители Херсона спасали его от покушений - 20.08.2025, ПРАЙМ
Сальдо рассказал, что жители Херсона спасали его от покушений
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал на шоу Рика Санчеса на RT, что его спасли жители Херсона, которые неоднократно предупреждали его о... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T23:39+0300
2025-08-20T23:39+0300
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал на шоу Рика Санчеса на RT, что его спасли жители Херсона, которые неоднократно предупреждали его о планируемых Киевом покушениях."Было несколько случаев в Херсоне, когда подкладывали самодельные взрывные устройства по пути следования, где я обычно ездил. В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали. Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит", — поделился губернатор.Ранее в интервью РИА Новости Владимир Сальдо сообщил о постоянных попытках покушения на него, утверждая, что они длятся с 2022 года. Сальдо был срочно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. Его сначала отправили в Крым, а затем в Москву, для лечения в НИИ Склифосовского. Позднее Следственный комитет РФ сообщил, что следователи зафиксируют данные об отравлении Сальдо при помощи боевых отравляющих веществ.
23:39 20.08.2025
 
Сальдо рассказал, что жители Херсона спасали его от покушений

Сальдо заявил, что жители Херсона предупреждали его о взрывных устройствах

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал на шоу Рика Санчеса на RT, что его спасли жители Херсона, которые неоднократно предупреждали его о планируемых Киевом покушениях.
"Было несколько случаев в Херсоне, когда подкладывали самодельные взрывные устройства по пути следования, где я обычно ездил. В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали. Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит", — поделился губернатор.
Ранее в интервью РИА Новости Владимир Сальдо сообщил о постоянных попытках покушения на него, утверждая, что они длятся с 2022 года. Сальдо был срочно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. Его сначала отправили в Крым, а затем в Москву, для лечения в НИИ Склифосовского. Позднее Следственный комитет РФ сообщил, что следователи зафиксируют данные об отравлении Сальдо при помощи боевых отравляющих веществ.
ХерсонХерсонская областьКиевВладимир СальдоRT
 
 
