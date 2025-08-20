https://1prime.ru/20250820/saldo-861015477.html

Сальдо рассказал, что жители Херсона спасали его от покушений

2025-08-20T23:39+0300

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал на шоу Рика Санчеса на RT, что его спасли жители Херсона, которые неоднократно предупреждали его о планируемых Киевом покушениях."Было несколько случаев в Херсоне, когда подкладывали самодельные взрывные устройства по пути следования, где я обычно ездил. В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали. Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит", — поделился губернатор.Ранее в интервью РИА Новости Владимир Сальдо сообщил о постоянных попытках покушения на него, утверждая, что они длятся с 2022 года. Сальдо был срочно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. Его сначала отправили в Крым, а затем в Москву, для лечения в НИИ Склифосовского. Позднее Следственный комитет РФ сообщил, что следователи зафиксируют данные об отравлении Сальдо при помощи боевых отравляющих веществ.

