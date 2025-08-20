https://1prime.ru/20250820/samolet-861013894.html

AJet перестанет предоставлять услугу провоза животных в багажном отделении

2025-08-20T23:25+0300

бизнес

турция

в мире

СТАМБУЛ, 20 авг - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания-лоукостер AJet с 1 сентября не будет предоставлять услугу провоза животных в багажном отделении, пассажиры смогут провозить в салоне лишь некоторые виды животных, сообщили РИА Новости в службе поддержки компании. "Услуга AVIH (провоз животного в багажном отделении) будет недоступна для бронирования на внутренних и международных рейсах с 1 сентября и далее. В салоне самолета пассажиры могут провозить с собой только кошек, собак и птиц - воробьинообразных (попугайчиков и канареек). Квота на провоз животных зависит от типа самолета. Животное должно быть в переноске, помещающейся под сиденьем перед пассажиром", - сообщили в компании. Пассажиры с животными смогут выбрать места только у окна, но не возле экстренных выходов, так как в случае ЧП они могут помешать эвакуации, отметили в компании. Животные должны выглядеть "ухоженными, здоровыми и чистыми", чтобы их допустили в самолет. Максимально допустимые размеры клетки или переноски - 23x30x40 сантиметров, вес животного с переноской не может превышать восемь килограммов. Отмечается, что в случае, если на рейсе будут пассажиры с аллергией на кошек, собак и птиц, решение о том, провозить ли животное, будет приниматься в зависимости от того, кто из пассажиров раньше оформил бронирование. На рейсы компании не допустят беременных животных, а также щенков и котят младше 10 недель. Список пород животных, которые запрещены к провозу на рейсах, доступен на сайте компании. Стоимость провоза животных в салоне составит от 65 евро для международных рейсов, начинающихся или заканчивающихся в Турции, на остальных международных рейсах - от 130 евро. На внутренних рейсах стоимость перевозки составит от 450 лир (11 долларов).

турция

