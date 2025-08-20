Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 20.08.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 20.08.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T23:44+0300
2025-08-20T23:44+0300
бизнес
волгоград
росавиация
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861016053_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_fcfd97ad86d1967e3b84c88f87fbcd94.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
ПРАЙМ
бизнес, волгоград, росавиация, общество
Бизнес, ВОЛГОГРАД, Росавиация, Общество
23:44 20.08.2025
 
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛюди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
БизнесВОЛГОГРАДРосавиацияОбщество
 
 
