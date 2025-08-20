https://1prime.ru/20250820/samolet-861016369.html
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения - 20.08.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T23:59+0300
2025-08-20T23:59+0300
2025-08-20T23:59+0300
бизнес
россия
калуга
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/09/839360905_0:154:2947:1811_1920x0_80_0_0_eed760dcc689dfd8ceaa3a052bc86051.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://1prime.ru/20250820/samolet-861016220.html
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/09/839360905_163:0:2782:1964_1920x0_80_0_0_9870808e21b74f5d95e12b5961835c22.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, калуга, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Калуга, Росавиация
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов