В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения - 20.08.2025, ПРАЙМ

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T23:59+0300

2025-08-20T23:59+0300

2025-08-20T23:59+0300

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

калуга

2025

Новости

