Россия введет санкции против ряда британских СМИ и НПО, заявил МИД - 20.08.2025
Россия введет санкции против ряда британских СМИ и НПО, заявил МИД
Москва вводит санкции против ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании, заявили в МИД России. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T16:59+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Москва вводит санкции против ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании, заявили в МИД России. "В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании", - заявили в МИД России. В министерстве добавили, что в их числе лица, распространяющие дезинформацию и голословные обвинения в адрес России в контексте СВО и осуществляющие враждебную лоббистскую деятельность, в том числе ратующие за ужесточение антироссийской политики Запада и усиление поддержки киевского режима. "Усилия британских пропагандистов носят безответственный характер, способствуют увеличению рисков дестабилизации мирового энергетического рынка и перенаправлению ресурсов Запада с содействия международному развитию на подпитку милитаристских устремлений Киева и поддержку собственного ВПК. В свою очередь, это бьет по странам Глобального Юга, который и без того испытывает на себе исторические последствия колониализма и империализма", - отметили в российском дипведомстве. В заявлении говорится, что подобный "сопутствующий ущерб" отнюдь не беспокоит Лондон и его союзников, на словах выступающих за защиту общечеловеческих ценностей в украинском конфликте. "Быстрота, с которой после начала СВО англичане вывели на новый уровень антироссийскую информационную кампанию, и примеры их нападок на другие страны свидетельствуют о том, что схожие пропагандистские рычаги могут быть применены против любого международного субъекта, действия которого перестают отвечать интересам "коллективного Запада", - заключили в МИД России.
Россия введет санкции против ряда британских СМИ и НПО, заявил МИД

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Москва вводит санкции против ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании, заявили в МИД России.
"В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании", - заявили в МИД России.
В министерстве добавили, что в их числе лица, распространяющие дезинформацию и голословные обвинения в адрес России в контексте СВО и осуществляющие враждебную лоббистскую деятельность, в том числе ратующие за ужесточение антироссийской политики Запада и усиление поддержки киевского режима.
"Усилия британских пропагандистов носят безответственный характер, способствуют увеличению рисков дестабилизации мирового энергетического рынка и перенаправлению ресурсов Запада с содействия международному развитию на подпитку милитаристских устремлений Киева и поддержку собственного ВПК. В свою очередь, это бьет по странам Глобального Юга, который и без того испытывает на себе исторические последствия колониализма и империализма", - отметили в российском дипведомстве.
В заявлении говорится, что подобный "сопутствующий ущерб" отнюдь не беспокоит Лондон и его союзников, на словах выступающих за защиту общечеловеческих ценностей в украинском конфликте.
"Быстрота, с которой после начала СВО англичане вывели на новый уровень антироссийскую информационную кампанию, и примеры их нападок на другие страны свидетельствуют о том, что схожие пропагандистские рычаги могут быть применены против любого международного субъекта, действия которого перестают отвечать интересам "коллективного Запада", - заключили в МИД России.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Великобритания ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций
16:31
 
ПолитикаТехнологииМОСКВАЛОНДОННПО
 
 
Заголовок открываемого материала