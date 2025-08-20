https://1prime.ru/20250820/sanktsii-860991787.html

Россия введет санкции против ряда британских СМИ и НПО, заявил МИД

2025-08-20T16:59+0300

политика

технологии

москва

лондон

нпо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860313238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e94b58b3ccbff9f76c13a3e91a4fa5f.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Москва вводит санкции против ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании, заявили в МИД России. "В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании", - заявили в МИД России. В министерстве добавили, что в их числе лица, распространяющие дезинформацию и голословные обвинения в адрес России в контексте СВО и осуществляющие враждебную лоббистскую деятельность, в том числе ратующие за ужесточение антироссийской политики Запада и усиление поддержки киевского режима. "Усилия британских пропагандистов носят безответственный характер, способствуют увеличению рисков дестабилизации мирового энергетического рынка и перенаправлению ресурсов Запада с содействия международному развитию на подпитку милитаристских устремлений Киева и поддержку собственного ВПК. В свою очередь, это бьет по странам Глобального Юга, который и без того испытывает на себе исторические последствия колониализма и империализма", - отметили в российском дипведомстве. В заявлении говорится, что подобный "сопутствующий ущерб" отнюдь не беспокоит Лондон и его союзников, на словах выступающих за защиту общечеловеческих ценностей в украинском конфликте. "Быстрота, с которой после начала СВО англичане вывели на новый уровень антироссийскую информационную кампанию, и примеры их нападок на другие страны свидетельствуют о том, что схожие пропагандистские рычаги могут быть применены против любого международного субъекта, действия которого перестают отвечать интересам "коллективного Запада", - заключили в МИД России.

https://1prime.ru/20250820/sanktsii-860990261.html

москва

лондон

2025

