Сборы первоклассника к школе обойдутся в 40 тысяч рублей - 20.08.2025, ПРАЙМ
Сборы первоклассника к школе обойдутся в 40 тысяч рублей
Сборы первоклассника к школе обойдутся в 40 тысяч рублей
2025-08-20T07:31+0300
2025-08-20T07:31+0300
общество
экономика
рф
минпросвещения
общество , рф, минпросвещения
Общество , Экономика, РФ, Минпросвещения
07:31 20.08.2025
 
Сборы первоклассника к школе обойдутся в 40 тысяч рублей

"Выберу.ру": сборы первоклассника к учебному году обойдутся в 40 тысяч рублей

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Сборы первоклассника к наступающему учебному году обойдутся в среднем почти в 40 тысяч рублей, что заметно дороже, чем для учеников других классов, об этом сообщил РИА Новости финансовый маркетплейс "Выберу.ру".
Аналитики провели опрос среди 3 тысяч родителей школьников, чтобы узнать их финансовые ожидания от предстоящих закупок перед учебным годом.
В этом году подготовка к школе стала для многих семей серьезным испытанием для бюджета. "Согласно опросу, проведённому финансовым маркетплейсом, 52% родителей потратят от 20 до 40 тысяч рублей на сборы одного ребенка. При этом 29% - до 20 тысяч, а у 19% расходы превысят 40 тысяч", - сообщают аналитики.
"Особенно ощутимы траты у тех, кто собирает первоклассника: в среднем расходы составляют 39,5 тысячи рублей против 26,3 тысячи у родителей учеников второго–одиннадцатого классов", - подсчитали также они.
В исследовании отмечается, что разница в расходах объясняется тем, что в первый год требуется полный комплект - от формы и обуви до портфеля и канцелярии, тогда как старшеклассники часто продолжают пользоваться вещами прошлых лет.
Более того, школьная форма и обувь остаются крупнейшей статьей расходов, и в этом году к ней приковано особое внимание из-за нового ГОСТа школьной формы, который вступает в силу 3 сентября.
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что не планируют вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников.
По данным опроса, 42% родителей опасаются, что нововведения повлекут дополнительные траты, если уже купленная форма не будет соответствовать новым требованиям. Некоторые семьи, опасаясь лишних расходов, решили пока обойтись прошлогодним комплектом, чтобы не покупать одежду дважды в течение одного сезона.
"Чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет, 61% родителей ищут товары на распродажах, 25% начинают закупки еще весной, а 14% откладывают покупки до середины сентября, рассчитывая на скидки. При этом большинство (87%) комбинируют закупку на маркетплейсах с офлайн-шопингом", - заключили аналитики.
 
