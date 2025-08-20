Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Семьи жертв терактов в Турции выступили против освобождения Оджалана - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/semi-860950546.html
Семьи жертв терактов в Турции выступили против освобождения Оджалана
Семьи жертв терактов в Турции выступили против освобождения Оджалана - 20.08.2025, ПРАЙМ
Семьи жертв терактов в Турции выступили против освобождения Оджалана
Семьи жертв терактов "Рабочей партии Курдистана" и пострадавшие от действий боевиков выступили против освобождения из тюрьмы лидера группировки Абдуллаха... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T01:16+0300
2025-08-20T01:16+0300
общество
турция
юар
мраморное море
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860950546.jpg?1755641788
СТАМБУЛ, 20 авг - ПРАЙМ. Семьи жертв терактов "Рабочей партии Курдистана" и пострадавшие от действий боевиков выступили против освобождения из тюрьмы лидера группировки Абдуллаха Оджалана, сообщила в ночь на среду газета Nefes. Во вторник состоялось четвертое заседание "Комиссии национальной солидарности, братства и демократии". Основной задачей комиссии, состоящей из 48 депутатов, является разработка законов по урегулированию юридического статуса боевиков признанной террористической в Турции "Рабочей партии Курдистана" после ее разоружения. На заседание были приглашены пострадавшие от действий боевиков РПК, семьи погибших в результате терактов, а также "Матери Диярбакыра" - объединение женщин, чьи дети были похищены РПК или завлечены в ряды группировки. "Руководитель Ассоциации инвалидов войны, вдов и сирот Мустафа Ышык и глава Фонда TUGŞAV Локман Айлар на заседании комиссии выразили поддержку процессу "Турции без террора" (урегулированию с РПК - ред.), но подчеркнули, что Абдуллаха Оджалана нельзя выпускать на свободу, террористы группировки не могут оставаться безнаказанными", - сообщила газета. Спикер парламента Нуман Куртулмуш в свою очередь заявил на заседании, что власти не собираются идти на торг с РПК в вопросах ее разоружения. Проправительственная газета Turkiye ранее сообщила, что задачей комиссии станет выработка первого в истории Турции законопроекта о разоружении группировок одновременно с процессом сдачи оружия боевиками РПК. Комиссия будет принимать предложения НПО, юристов, ученых, чиновников, участвовавших в процессе урегулирования с РПК ранее. Согласно законопроекту, следствие в отношении сдавшего оружие члена РПК будет закрыто, его не будут судить за членство в террористической группировке, но если он успел совершить другое преступление, то суд продолжится. Члены РПК продолжат процесс сдачи оружия лишь после внесения изменений в турецкое законодательство, заявил в июле один из высокопоставленных командиров группировки Джемиль Байык. По словам Байыка, без изменения турецкого законодательства вместо РПК возникнут небольшие группировки, которые продолжат вооруженную борьбу, необходима отмена "дискриминационных" законов. Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции РПК начался 11 июля в иракском городе Сулеймание, около 30 боевиков сожгли оружие в ходе церемонии, сообщал ранее турецкий источник РИА Новости. Правительство Турции рассчитывает, что инициатива по разоружению РПК официально положит конец многолетнему конфликту. Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно двумя тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран. РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
турция
юар
мраморное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , турция, юар, мраморное море
Общество , ТУРЦИЯ, ЮАР, Мраморное море
01:16 20.08.2025
 
Семьи жертв терактов в Турции выступили против освобождения Оджалана

Nefes: семьи жертв терактов РПК выступили против освобождения Оджалана

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 20 авг - ПРАЙМ. Семьи жертв терактов "Рабочей партии Курдистана" и пострадавшие от действий боевиков выступили против освобождения из тюрьмы лидера группировки Абдуллаха Оджалана, сообщила в ночь на среду газета Nefes.
Во вторник состоялось четвертое заседание "Комиссии национальной солидарности, братства и демократии". Основной задачей комиссии, состоящей из 48 депутатов, является разработка законов по урегулированию юридического статуса боевиков признанной террористической в Турции "Рабочей партии Курдистана" после ее разоружения.
На заседание были приглашены пострадавшие от действий боевиков РПК, семьи погибших в результате терактов, а также "Матери Диярбакыра" - объединение женщин, чьи дети были похищены РПК или завлечены в ряды группировки.
"Руководитель Ассоциации инвалидов войны, вдов и сирот Мустафа Ышык и глава Фонда TUGŞAV Локман Айлар на заседании комиссии выразили поддержку процессу "Турции без террора" (урегулированию с РПК - ред.), но подчеркнули, что Абдуллаха Оджалана нельзя выпускать на свободу, террористы группировки не могут оставаться безнаказанными", - сообщила газета.
Спикер парламента Нуман Куртулмуш в свою очередь заявил на заседании, что власти не собираются идти на торг с РПК в вопросах ее разоружения.
Проправительственная газета Turkiye ранее сообщила, что задачей комиссии станет выработка первого в истории Турции законопроекта о разоружении группировок одновременно с процессом сдачи оружия боевиками РПК. Комиссия будет принимать предложения НПО, юристов, ученых, чиновников, участвовавших в процессе урегулирования с РПК ранее. Согласно законопроекту, следствие в отношении сдавшего оружие члена РПК будет закрыто, его не будут судить за членство в террористической группировке, но если он успел совершить другое преступление, то суд продолжится.
Члены РПК продолжат процесс сдачи оружия лишь после внесения изменений в турецкое законодательство, заявил в июле один из высокопоставленных командиров группировки Джемиль Байык. По словам Байыка, без изменения турецкого законодательства вместо РПК возникнут небольшие группировки, которые продолжат вооруженную борьбу, необходима отмена "дискриминационных" законов. Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции РПК начался 11 июля в иракском городе Сулеймание, около 30 боевиков сожгли оружие в ходе церемонии, сообщал ранее турецкий источник РИА Новости.
Правительство Турции рассчитывает, что инициатива по разоружению РПК официально положит конец многолетнему конфликту.
Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно двумя тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.
РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
 
ОбществоТУРЦИЯЮАРМраморное море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала