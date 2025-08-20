https://1prime.ru/20250820/severstal-860969501.html
"Северсталь" увеличила выпуск труб большого диаметра
"Северсталь" увеличила выпуск труб большого диаметра - 20.08.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" увеличила выпуск труб большого диаметра
"Северсталь" в январе-июле 2025 года увеличила выпуск труб большого диаметра на 2,7% в годовом выражении, до 231 тыс тонн, следует из сообщения компании. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T11:04+0300
2025-08-20T11:04+0300
2025-08-20T11:04+0300
экономика
бизнес
промышленность
северсталь
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860969172_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_322d622e4ec2d669996967bdef65d09d.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Северсталь" в январе-июле 2025 года увеличила выпуск труб большого диаметра на 2,7% в годовом выражении, до 231 тыс тонн, следует из сообщения компании. "Всего за 7 месяцев 2025 года было произведено 231 тысяч тонн труб большого диаметра, что соответствует аналогичному периоду прошлого года, когда было выпущено 225 тысяч тонн труб", - говорится в сообщении. Таким образом, рост выпуска составил порядка 2,7% в годовом выражении. Отмечается, что "Северсталь" в производстве трубного проката на колпинской площадке выпустила 7-миллионную тонну труб большого диаметра для ключевого клиента – компании "Газпром". "На колпинской производственной площадке объединились мощности по выпуску листа на стане 5 000 и труб с наружным и внутренним покрытием … на протяжении многих лет предлагает российскому энергетическому сектору трубы большого диаметра для решения задач любой сложности, причем речь идет не только об импортозамещении, а об импортоопережении", - приводятся в релизе слова начальника производства трубного проката Романа Миронова. "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. В 2024 году было выпущено 10,4 миллиона тонн стали.
https://1prime.ru/20250721/severstal-859743621.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860969172_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_88f4df7aa561e1a136e4e4fa42298eb2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, северсталь, газпром
Экономика, Бизнес, Промышленность, Северсталь, Газпром
"Северсталь" увеличила выпуск труб большого диаметра
"Северсталь" в январе-июле увеличила выпуск труб большого диаметра на 2,7%
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Северсталь" в январе-июле 2025 года увеличила выпуск труб большого диаметра на 2,7% в годовом выражении, до 231 тыс тонн, следует из сообщения компании.
"Всего за 7 месяцев 2025 года было произведено 231 тысяч тонн труб большого диаметра, что соответствует аналогичному периоду прошлого года, когда было выпущено 225 тысяч тонн труб", - говорится в сообщении. Таким образом, рост выпуска составил порядка 2,7% в годовом выражении.
Отмечается, что "Северсталь" в производстве трубного проката на колпинской площадке выпустила 7-миллионную тонну труб большого диаметра для ключевого клиента – компании "Газпром".
"На колпинской производственной площадке объединились мощности по выпуску листа на стане 5 000 и труб с наружным и внутренним покрытием … на протяжении многих лет предлагает российскому энергетическому сектору трубы большого диаметра для решения задач любой сложности, причем речь идет не только об импортозамещении, а об импортоопережении", - приводятся в релизе слова начальника производства трубного проката Романа Миронова.
"Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. В 2024 году было выпущено 10,4 миллиона тонн стали.
"Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали в 2025 году