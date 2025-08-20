Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-20T11:04+0300
2025-08-20T11:04+0300
экономика
бизнес
промышленность
северсталь
газпром
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Северсталь" в январе-июле 2025 года увеличила выпуск труб большого диаметра на 2,7% в годовом выражении, до 231 тыс тонн, следует из сообщения компании. "Всего за 7 месяцев 2025 года было произведено 231 тысяч тонн труб большого диаметра, что соответствует аналогичному периоду прошлого года, когда было выпущено 225 тысяч тонн труб", - говорится в сообщении. Таким образом, рост выпуска составил порядка 2,7% в годовом выражении. Отмечается, что "Северсталь" в производстве трубного проката на колпинской площадке выпустила 7-миллионную тонну труб большого диаметра для ключевого клиента – компании "Газпром". "На колпинской производственной площадке объединились мощности по выпуску листа на стане 5 000 и труб с наружным и внутренним покрытием … на протяжении многих лет предлагает российскому энергетическому сектору трубы большого диаметра для решения задач любой сложности, причем речь идет не только об импортозамещении, а об импортоопережении", - приводятся в релизе слова начальника производства трубного проката Романа Миронова. "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. В 2024 году было выпущено 10,4 миллиона тонн стали.
11:04 20.08.2025
 
"Северсталь" увеличила выпуск труб большого диаметра

"Северсталь" в январе-июле увеличила выпуск труб большого диаметра на 2,7%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЦех по производству труб большого диаметра "Высота 239"
Цех по производству труб большого диаметра Высота 239 - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Северсталь" в январе-июле 2025 года увеличила выпуск труб большого диаметра на 2,7% в годовом выражении, до 231 тыс тонн, следует из сообщения компании.
"Всего за 7 месяцев 2025 года было произведено 231 тысяч тонн труб большого диаметра, что соответствует аналогичному периоду прошлого года, когда было выпущено 225 тысяч тонн труб", - говорится в сообщении. Таким образом, рост выпуска составил порядка 2,7% в годовом выражении.
Отмечается, что "Северсталь" в производстве трубного проката на колпинской площадке выпустила 7-миллионную тонну труб большого диаметра для ключевого клиента – компании "Газпром".
"На колпинской производственной площадке объединились мощности по выпуску листа на стане 5 000 и труб с наружным и внутренним покрытием … на протяжении многих лет предлагает российскому энергетическому сектору трубы большого диаметра для решения задач любой сложности, причем речь идет не только об импортозамещении, а об импортоопережении", - приводятся в релизе слова начальника производства трубного проката Романа Миронова.
"Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. В 2024 году было выпущено 10,4 миллиона тонн стали.
Рабочий в сталеплавильном цехе Череповецкого металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
"Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали в 2025 году
21 июля, 11:31
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьСеверстальГазпром
 
 
