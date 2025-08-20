Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на плюшевого Чебурашку за семь месяцев вырос в 1,8 раза - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/spros-860954935.html
Спрос на плюшевого Чебурашку за семь месяцев вырос в 1,8 раза
Спрос на плюшевого Чебурашку за семь месяцев вырос в 1,8 раза - 20.08.2025, ПРАЙМ
Спрос на плюшевого Чебурашку за семь месяцев вырос в 1,8 раза
Спрос россиян на плюшевого Чебурашку за семь месяцев этого года вырос в 1,8 раза в годовом выражении, при этом игрушка в виде популярного советского... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T05:45+0300
2025-08-20T05:45+0300
бизнес
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860954935.jpg?1755657940
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Спрос россиян на плюшевого Чебурашку за семь месяцев этого года вырос в 1,8 раза в годовом выражении, при этом игрушка в виде популярного советского мультперсонажа подешевела – купить ее можно в среднем за 671 рубль, подсчитали для РИА Новости к дню рождения Чебурашки аналитики сервиса фискальных данных "Атол". "Мягкую игрушку "Чебурашка" в среднем приобретали за 671 рубль - на 17% дешевле, чем годом ранее. При этом спрос на игрушку вырос на 77%", - выяснили аналитики, сравнив обезличенные данные онлайн-продаж за январь–июль 2024 и 2025 годов. Продажи коллекционных фигурок Чебурашки также увеличились: рост составил 35%. Средняя цена покупки достигла 427 рублей, что на 19% выше, чем в 2024 году. В то же время интерес к книгам о Чебурашке и Крокодиле Гене снизился. Продажи упали на 17%, при этом медианная стоимость книги составила 303 рубля, что на 15% выше показателей прошлого года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
05:45 20.08.2025
 
Спрос на плюшевого Чебурашку за семь месяцев вырос в 1,8 раза

"Атол": спрос россиян на плюшевого Чебурашку за семь месяцев вырос в 1,8 раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Спрос россиян на плюшевого Чебурашку за семь месяцев этого года вырос в 1,8 раза в годовом выражении, при этом игрушка в виде популярного советского мультперсонажа подешевела – купить ее можно в среднем за 671 рубль, подсчитали для РИА Новости к дню рождения Чебурашки аналитики сервиса фискальных данных "Атол".
"Мягкую игрушку "Чебурашка" в среднем приобретали за 671 рубль - на 17% дешевле, чем годом ранее. При этом спрос на игрушку вырос на 77%", - выяснили аналитики, сравнив обезличенные данные онлайн-продаж за январь–июль 2024 и 2025 годов.
Продажи коллекционных фигурок Чебурашки также увеличились: рост составил 35%. Средняя цена покупки достигла 427 рублей, что на 19% выше, чем в 2024 году.
В то же время интерес к книгам о Чебурашке и Крокодиле Гене снизился. Продажи упали на 17%, при этом медианная стоимость книги составила 303 рубля, что на 15% выше показателей прошлого года.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала