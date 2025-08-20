https://1prime.ru/20250820/spros-860954935.html

Спрос на плюшевого Чебурашку за семь месяцев вырос в 1,8 раза

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Спрос россиян на плюшевого Чебурашку за семь месяцев этого года вырос в 1,8 раза в годовом выражении, при этом игрушка в виде популярного советского мультперсонажа подешевела – купить ее можно в среднем за 671 рубль, подсчитали для РИА Новости к дню рождения Чебурашки аналитики сервиса фискальных данных "Атол". "Мягкую игрушку "Чебурашка" в среднем приобретали за 671 рубль - на 17% дешевле, чем годом ранее. При этом спрос на игрушку вырос на 77%", - выяснили аналитики, сравнив обезличенные данные онлайн-продаж за январь–июль 2024 и 2025 годов. Продажи коллекционных фигурок Чебурашки также увеличились: рост составил 35%. Средняя цена покупки достигла 427 рублей, что на 19% выше, чем в 2024 году. В то же время интерес к книгам о Чебурашке и Крокодиле Гене снизился. Продажи упали на 17%, при этом медианная стоимость книги составила 303 рубля, что на 15% выше показателей прошлого года.

