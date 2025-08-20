https://1prime.ru/20250820/spros-860955607.html

Спрос на свитер "СССР" от SelSovet многократно вырос за четыре дня

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Спрос на свитер "СССР" от бренда SelSovet, в котором глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит на Аляске, многократно вырос за последние четыре дня, рассказала РИА Новости дизайнер и владелица бренда Екатерина Варлакова. "Да, конечно заметила... Есть такое слово у Сергея Викторовича хорошее - "многократно", - сообщила она, отвечая на вопрос, насколько вырос спрос на свитер за последние несколько дней. По ее словам, несмотря на рост популярности бренда, цены на продукцию останутся прежними. "Мы не платили за рекламную интеграцию, поэтому не собираемся поднимать цены", - пошутила Варлакова. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. С российской стороны во встрече участвовали Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Во вторник Лавров поделился, что американская сторона оценила свитер "СССР", в котором он прибыл на саммит.

