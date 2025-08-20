https://1prime.ru/20250820/ssha-860949797.html

В США прекращают действие временного разрешения на операции с Россией

экономика

общество

россия

рф

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

мид рф

ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Временное разрешение на запрещенные операции с Россией, введенное перед саммитом РФ-США на Аляске, прекращает действовать в ночь на среду в США, однако перспективы дальнейшего ослабления экономического давления на Москву остаются неопределенными. Американский минфин 13 августа разрешил все операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, которые были необходимы для организации встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Согласно тексту лицензии, операции разрешены до 0.01 по восточному времени (7.01 мск) 20 августа 2025 года. Несмотря на беспрецедентность подобного шага со стороны Вашингтона, в американской администрации пока воздерживаются от дальнейших шагов по снижению экономического давления на Россию. Перед переговорами Путина и Трампа западные СМИ сообщали, что лидеры двух стран могут обсудить нормализацию дипломатических отношений и снятие санкций, в том числе действующих в отношении российской авиационной промышленности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров в Анкоридже на вопрос РИА Новости заявлял, что "с кого-то" ограничения снимут. Однако во вторник глава российской дипломатии сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что вопрос санкций на саммите РФ-США на Аляске не обсуждался. Одновременно с тем власти США воздерживаются от того, чтобы идти на новые рестрикции. Как признавал ранее глава государственного департамента США Марко Рубио, введение новых санкций против России фактически будет означать, что переговоры по достижению мира на Украине закончены, а министр финансов США Скотт Бессент и вовсе заявил, что европейским союзникам Вашингтона, призывающим к усилению санкций против РФ, пора что-то сделать самим или "заткнуться". Сам Трамп, за которым остается последнее слово при решении об изменении санкционного режима, не стал вводить анонсированные им ранее меры давления на Москву, однако в интервью американскому телеканалу Fox New сообщил, что может подумать над этим в следующие две-три недели. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

Новости

