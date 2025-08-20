https://1prime.ru/20250820/ssha-861005870.html

Опрос показал, как канадцы относятся к будущему торговому соглашению с США

Опрос показал, как канадцы относятся к будущему торговому соглашению с США - 20.08.2025

Опрос показал, как канадцы относятся к будущему торговому соглашению с США

Большинство канадцев считают, что президент США Дональд Трамп не будет соблюдать будущую торговую сделку с Канадой, следует из результатов опроса Nanos Research | 20.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Большинство канадцев считают, что президент США Дональд Трамп не будет соблюдать будущую торговую сделку с Канадой, следует из результатов опроса Nanos Research Group, проведенного для агентства Блумберг. Согласно опубликованным результатам опроса, 62,8% считают маловероятным, что Трамп будет соблюдать будущее торговое соглашение. Еще 17,4% опрошенных заявили, что им это кажется в какой-то степени маловероятным. Лишь 6,4% считают, что президент США "вероятно" будет соблюдать соглашение. При этом 11% респондентов кажется в какой-то степени вероятным, что Трамп будет следовать сделке. Оставшиеся 2,4% не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос. Опрос проводился с 31 июля по 6 августа среди 1034 канадцев. Статистическая погрешность составляет 3,1%. В конце июля Трамп после объявления премьер-министром Канады Марком Карни о намерении признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет сложно заключить с Оттавой торговую сделку. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.

