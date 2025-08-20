Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, как канадцы относятся к будущему торговому соглашению с США - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/ssha-861005870.html
Опрос показал, как канадцы относятся к будущему торговому соглашению с США
Опрос показал, как канадцы относятся к будущему торговому соглашению с США - 20.08.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, как канадцы относятся к будущему торговому соглашению с США
Большинство канадцев считают, что президент США Дональд Трамп не будет соблюдать будущую торговую сделку с Канадой, следует из результатов опроса Nanos Research | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T20:51+0300
2025-08-20T20:51+0300
мировая экономика
сша
канада
вашингтон
дональд трамп
марк карни
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Большинство канадцев считают, что президент США Дональд Трамп не будет соблюдать будущую торговую сделку с Канадой, следует из результатов опроса Nanos Research Group, проведенного для агентства Блумберг. Согласно опубликованным результатам опроса, 62,8% считают маловероятным, что Трамп будет соблюдать будущее торговое соглашение. Еще 17,4% опрошенных заявили, что им это кажется в какой-то степени маловероятным. Лишь 6,4% считают, что президент США "вероятно" будет соблюдать соглашение. При этом 11% респондентов кажется в какой-то степени вероятным, что Трамп будет следовать сделке. Оставшиеся 2,4% не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос. Опрос проводился с 31 июля по 6 августа среди 1034 канадцев. Статистическая погрешность составляет 3,1%. В конце июля Трамп после объявления премьер-министром Канады Марком Карни о намерении признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет сложно заключить с Оттавой торговую сделку. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
https://1prime.ru/20250819/ssha-860940772.html
сша
канада
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, канада, вашингтон, дональд трамп, марк карни
Мировая экономика, США, КАНАДА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Марк Карни
20:51 20.08.2025
 
Опрос показал, как канадцы относятся к будущему торговому соглашению с США

Bloomberg: большинство канадцев считают, что Трамп не будет соблюдать торговую сделку

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Большинство канадцев считают, что президент США Дональд Трамп не будет соблюдать будущую торговую сделку с Канадой, следует из результатов опроса Nanos Research Group, проведенного для агентства Блумберг.
Согласно опубликованным результатам опроса, 62,8% считают маловероятным, что Трамп будет соблюдать будущее торговое соглашение. Еще 17,4% опрошенных заявили, что им это кажется в какой-то степени маловероятным. Лишь 6,4% считают, что президент США "вероятно" будет соблюдать соглашение. При этом 11% респондентов кажется в какой-то степени вероятным, что Трамп будет следовать сделке. Оставшиеся 2,4% не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос.
Опрос проводился с 31 июля по 6 августа среди 1034 канадцев. Статистическая погрешность составляет 3,1%.
В конце июля Трамп после объявления премьер-министром Канады Марком Карни о намерении признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет сложно заключить с Оттавой торговую сделку.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия
Вчера, 19:56
 
Мировая экономикаСШАКАНАДАВАШИНГТОНДональд ТрампМарк Карни
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала