ФРС США видит больше рисков сохранения высокого уровня инфляции в стране

2025-08-20T21:58+0300
2025-08-20T21:58+0300
2025-08-20T21:58+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Большинство участников заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США видят больше рисков сохранения устойчиво высокого уровня инфляции, а также указывают на неопределенность последствий введенных ранее импортных пошлин, следует из протокола июльского заседания регулятора. "Участники в целом указали на риски, связанные с обоими сторонами двойного мандата комитета, подчеркнув риск ускорения инфляции и риск снижения занятости. Большинство участников оценили риск роста инфляции как больший из этих двух", - говорится в документе. Участники заседания указали на неопределенность последствий введения импортных пошлин на рост потребительских цен. Они также подчеркнули "центральную роль" денежно-кредитной политики в обеспечении того, чтобы влияние пошлин не приводило к устойчиво более высокому уровню ожидаемой и фактической инфляции. Вместе с этим члены комитета отметили в числе рисков для занятости существенное ухудшение ситуации на рынке жилья, а также опасения относительно более широкого использования искусственного интеллекта на рабочих местах. Таким образом, отмечается в протоколе, членам комитета по открытым рынкам ФРС США видится более целесообразным сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в случае продолжительного ускорения инфляции. В ситуации, когда ситуация на рынке труда страны существенно ухудшится, а рост цен замедлится, регулятор считает целесообразным ослабить свою политику. "Участники отметили, что комитету, возможно, придется принимать сложные решения", - говорится в документе.
