Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швейцария разработает меры по снижению регулирования бизнеса - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/ssha-861009584.html
Швейцария разработает меры по снижению регулирования бизнеса
Швейцария разработает меры по снижению регулирования бизнеса - 20.08.2025, ПРАЙМ
Швейцария разработает меры по снижению регулирования бизнеса
Швейцария разработает меры по уменьшению регулирования бизнеса для сохранения экономической привлекательности и конкурентоспособности на фоне объявленных США... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T22:14+0300
2025-08-20T22:14+0300
мировая экономика
сша
швейцария
индия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg
ЖЕНЕВА, 20 авг – ПРАЙМ. Швейцария разработает меры по уменьшению регулирования бизнеса для сохранения экономической привлекательности и конкурентоспособности на фоне объявленных США торговых пошлин в размере 39%, сообщил в среду Федеральный совет. "Недавние международные события оказывают влияние на конкурентоспособность. Федеральный совет на специальном заседании принял решение об активизации усилий по укреплению позиций Швейцарии как привлекательного места для бизнеса. Он… делает акцент на ослаблении нормативной нагрузки на бизнес и поручил соответствующим ведомствам оперативно рассмотреть предложения по смягчению действующего регулирования бизнеса", - говорится в заявлении на сайте правительства. Отмечается, что соответствующие решения будут приняты этой осенью после консультаций с экономическим сектором. Правительство намерено "улучшить рамочные условия для всех предприятий, что остаётся наиболее эффективным способом поддержания конкурентоспособности", снизить административную нагрузку на компании и принять меры по снижению производственных издержек. В этой связи также отмечается необходимость "улучшить доступ к другим международным рынкам" ради диверсификации и "правовой определённости и предсказуемости". Так, Федеральный совет приветствовал скорое вступление в силу соглашения о свободной торговле с Индией и недавнее завершение переговоров по соглашению о свободной торговле с МЕРКОСУР. "В настоящее время около 10% швейцарского экспорта затронуто дополнительными пошлинами, введенными США. Последствия могут быть серьезными для некоторых компаний, в зависимости от степени их вовлеченности. Тем не менее, согласно текущим прогнозам, Швейцария не скатится в рецессию, сопровождающуюся резким сокращением ВВП, как это было во время финансового кризиса 2008–2009 годов или пандемии COVID-19", - отметили в совете. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер посетила США 6 августа, но не добилась изменения пошлин. Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.
https://1prime.ru/20250819/ssha-860940772.html
сша
швейцария
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_22:0:4670:3486_1920x0_80_0_0_47626c3d188b03b60189263f4b120e9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, швейцария, индия, дональд трамп
Мировая экономика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, ИНДИЯ, Дональд Трамп
22:14 20.08.2025
 
Швейцария разработает меры по снижению регулирования бизнеса

Швейцария разработает меры по снижению регулирования бизнеса из-за пошлин США

© fotolia.com / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Флаг Швейцарии. Архивное фото
© fotolia.com / Mikael Lever
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 20 авг – ПРАЙМ. Швейцария разработает меры по уменьшению регулирования бизнеса для сохранения экономической привлекательности и конкурентоспособности на фоне объявленных США торговых пошлин в размере 39%, сообщил в среду Федеральный совет.
"Недавние международные события оказывают влияние на конкурентоспособность. Федеральный совет на специальном заседании принял решение об активизации усилий по укреплению позиций Швейцарии как привлекательного места для бизнеса. Он… делает акцент на ослаблении нормативной нагрузки на бизнес и поручил соответствующим ведомствам оперативно рассмотреть предложения по смягчению действующего регулирования бизнеса", - говорится в заявлении на сайте правительства.
Отмечается, что соответствующие решения будут приняты этой осенью после консультаций с экономическим сектором.
Правительство намерено "улучшить рамочные условия для всех предприятий, что остаётся наиболее эффективным способом поддержания конкурентоспособности", снизить административную нагрузку на компании и принять меры по снижению производственных издержек.
В этой связи также отмечается необходимость "улучшить доступ к другим международным рынкам" ради диверсификации и "правовой определённости и предсказуемости". Так, Федеральный совет приветствовал скорое вступление в силу соглашения о свободной торговле с Индией и недавнее завершение переговоров по соглашению о свободной торговле с МЕРКОСУР.
"В настоящее время около 10% швейцарского экспорта затронуто дополнительными пошлинами, введенными США. Последствия могут быть серьезными для некоторых компаний, в зависимости от степени их вовлеченности. Тем не менее, согласно текущим прогнозам, Швейцария не скатится в рецессию, сопровождающуюся резким сокращением ВВП, как это было во время финансового кризиса 2008–2009 годов или пандемии COVID-19", - отметили в совете.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер посетила США 6 августа, но не добилась изменения пошлин.
Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия
Вчера, 19:56
 
Мировая экономикаСШАШВЕЙЦАРИЯИНДИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала