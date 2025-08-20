Швейцария разработает меры по снижению регулирования бизнеса

https://1prime.ru/20250820/ssha-861009584.html
ЖЕНЕВА, 20 авг – ПРАЙМ. Швейцария разработает меры по уменьшению регулирования бизнеса для сохранения экономической привлекательности и конкурентоспособности на фоне объявленных США торговых пошлин в размере 39%, сообщил в среду Федеральный совет. "Недавние международные события оказывают влияние на конкурентоспособность. Федеральный совет на специальном заседании принял решение об активизации усилий по укреплению позиций Швейцарии как привлекательного места для бизнеса. Он… делает акцент на ослаблении нормативной нагрузки на бизнес и поручил соответствующим ведомствам оперативно рассмотреть предложения по смягчению действующего регулирования бизнеса", - говорится в заявлении на сайте правительства. Отмечается, что соответствующие решения будут приняты этой осенью после консультаций с экономическим сектором. Правительство намерено "улучшить рамочные условия для всех предприятий, что остаётся наиболее эффективным способом поддержания конкурентоспособности", снизить административную нагрузку на компании и принять меры по снижению производственных издержек. В этой связи также отмечается необходимость "улучшить доступ к другим международным рынкам" ради диверсификации и "правовой определённости и предсказуемости". Так, Федеральный совет приветствовал скорое вступление в силу соглашения о свободной торговле с Индией и недавнее завершение переговоров по соглашению о свободной торговле с МЕРКОСУР. "В настоящее время около 10% швейцарского экспорта затронуто дополнительными пошлинами, введенными США. Последствия могут быть серьезными для некоторых компаний, в зависимости от степени их вовлеченности. Тем не менее, согласно текущим прогнозам, Швейцария не скатится в рецессию, сопровождающуюся резким сокращением ВВП, как это было во время финансового кризиса 2008–2009 годов или пандемии COVID-19", - отметили в совете. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер посетила США 6 августа, но не добилась изменения пошлин. Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.
