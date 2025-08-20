Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Судья в Бразилии пригрозил наказанием банкам за исполнение санкций США - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/ssha-861012123.html
Судья в Бразилии пригрозил наказанием банкам за исполнение санкций США
Судья в Бразилии пригрозил наказанием банкам за исполнение санкций США - 20.08.2025, ПРАЙМ
Судья в Бразилии пригрозил наказанием банкам за исполнение санкций США
Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис, подвергшийся американским санкциям, заявил, что суды могут наказывать финансовые учреждения за арест или... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T23:00+0300
2025-08-20T23:00+0300
финансы
банки
сша
бразилия
вашингтон
верховный суд
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d1b4690c736d14a4a5a6d0ed359808f.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис, подвергшийся американским санкциям, заявил, что суды могут наказывать финансовые учреждения за арест или блокировку внутренних активов в ответ на распоряжения США. Минфин США в июле ввел санкции против Мораиса в соответствии с законом, который предусматривает экономические санкции в отношении иностранцев, уличенных в коррупции или нарушении прав человека. Вашингтон обвиняет Мораиса в незаконном преследовании экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Мораис признал, что бразильские банки, работающие в США, подпадают под американскую юрисдикцию. "Однако, если эти банки решат применять этот закон внутри страны (Бразилии), они не смогут этого сделать и могут быть наказаны в соответствии с бразильским законодательством", - заявил судья в интервью агентству Рейтер. Бразильские банковские источники рассказали агентству, что противостояние между Мораисом и США может иметь серьезные последствия для финансовых учреждений Бразилии. По их словам, большинство крупных банков в той или иной степени находятся под надзором правительства США из-за своего международного присутствия в виде филиалов или выпуска ценных бумаг для глобальных рынков. Один из источников не исключил, что эти банки под давлением США будут вынуждены предложить клиентам, находящимся под санкциями, обратиться в другое учреждение для сохранения активов.
https://1prime.ru/20250820/es-861006139.html
сша
бразилия
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_f90785515d1da51450cfbc91d8c3a16b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сша, бразилия, вашингтон, верховный суд, мировая экономика
Финансы, Банки, США, БРАЗИЛИЯ, ВАШИНГТОН, Верховный суд, Мировая экономика
23:00 20.08.2025
 
Судья в Бразилии пригрозил наказанием банкам за исполнение санкций США

Бразильский судья ди Мораис пригрозил наказанием банкам за исполнение санкций США

© CC BY 2.0 / L.C. NøttaasenФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Флаг Бразилии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис, подвергшийся американским санкциям, заявил, что суды могут наказывать финансовые учреждения за арест или блокировку внутренних активов в ответ на распоряжения США.
Минфин США в июле ввел санкции против Мораиса в соответствии с законом, который предусматривает экономические санкции в отношении иностранцев, уличенных в коррупции или нарушении прав человека. Вашингтон обвиняет Мораиса в незаконном преследовании экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.
Мораис признал, что бразильские банки, работающие в США, подпадают под американскую юрисдикцию.
"Однако, если эти банки решат применять этот закон внутри страны (Бразилии), они не смогут этого сделать и могут быть наказаны в соответствии с бразильским законодательством", - заявил судья в интервью агентству Рейтер.
Бразильские банковские источники рассказали агентству, что противостояние между Мораисом и США может иметь серьезные последствия для финансовых учреждений Бразилии. По их словам, большинство крупных банков в той или иной степени находятся под надзором правительства США из-за своего международного присутствия в виде филиалов или выпуска ценных бумаг для глобальных рынков. Один из источников не исключил, что эти банки под давлением США будут вынуждены предложить клиентам, находящимся под санкциями, обратиться в другое учреждение для сохранения активов.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Европа не имеет права накладывать санкции на Иран, посчитал эксперт
20:57
 
ФинансыБанкиСШАБРАЗИЛИЯВАШИНГТОНВерховный судМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала