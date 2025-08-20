https://1prime.ru/20250820/ssha-861012123.html
Судья в Бразилии пригрозил наказанием банкам за исполнение санкций США
Судья в Бразилии пригрозил наказанием банкам за исполнение санкций США
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис, подвергшийся американским санкциям, заявил, что суды могут наказывать финансовые учреждения за арест или блокировку внутренних активов в ответ на распоряжения США. Минфин США в июле ввел санкции против Мораиса в соответствии с законом, который предусматривает экономические санкции в отношении иностранцев, уличенных в коррупции или нарушении прав человека. Вашингтон обвиняет Мораиса в незаконном преследовании экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Мораис признал, что бразильские банки, работающие в США, подпадают под американскую юрисдикцию. "Однако, если эти банки решат применять этот закон внутри страны (Бразилии), они не смогут этого сделать и могут быть наказаны в соответствии с бразильским законодательством", - заявил судья в интервью агентству Рейтер. Бразильские банковские источники рассказали агентству, что противостояние между Мораисом и США может иметь серьезные последствия для финансовых учреждений Бразилии. По их словам, большинство крупных банков в той или иной степени находятся под надзором правительства США из-за своего международного присутствия в виде филиалов или выпуска ценных бумаг для глобальных рынков. Один из источников не исключил, что эти банки под давлением США будут вынуждены предложить клиентам, находящимся под санкциями, обратиться в другое учреждение для сохранения активов.
