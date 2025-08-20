https://1prime.ru/20250820/ssha-861015171.html
США столкнулись с ростом цен на игровые приставки
США столкнулись с ростом цен на игровые приставки - 20.08.2025, ПРАЙМ
США столкнулись с ростом цен на игровые приставки
Игорь Наймушин. Американские потребители столкнулись с ростом цен на игровые приставки всех крупнейших производителей консолей, которые объясняют подорожание... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T23:35+0300
2025-08-20T23:35+0300
2025-08-20T23:35+0300
бизнес
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
nintendo
sony
microsoft
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861015019_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b82c6dea7eb623c5893b53c80b8f920a.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Американские потребители столкнулись с ростом цен на игровые приставки всех крупнейших производителей консолей, которые объясняют подорожание "экономическими сложностями" на фоне введенных США пошлин на импортные товары, следует из заявлений компаний, с которыми ознакомились РИА Новости. В среду о повышении цен для американцев объявила корпорация Sony в опубликованном заявлении вице-президента по глобальному маркетингу Sony Interactive Entertainment Изабель Томатис. "Подобно многим глобальным компаниям, мы продолжаем действовать в сложной экономической среде. В результате мы приняли трудное решение повысить рекомендуемую розничную цену в США на консоли PlayStation 5, начиная с 21 августа", - говорится в сообщении Томатис, опубликованном компанией. Стоимость приставки PlayStation 5 увеличится на 10% - до 550 долларов по сравнению с нынешним уровнем в 500 долларов. Также подорожают версии PlayStation 5 Pro до 750 долларов и PlayStation 5 Digital Edition до 500 долларов. По состоянию на 20 августа в интернет-магазине компании в США цены на приставки остаются прежними. Sony стала последней из ведущих производителей консолей, которые повышают цены для американцев после того, как ранее об аналогичных шагах были вынуждены объявить корпорации Microsoft и Nintendo. Microsoft еще в мае уведомила потребителей в США, что цена приставки Xbox Series X вырастет сразу на 20% и достигнет 600 долларов вместо прежних 500. В настоящее время обновленный ценник уже указан на американском сайте компании. В начале августа японская Nintendo также сообщила на своем сайте о пересмотре стоимости. Цены на оригинальную линейку систем и продуктов Nintendo Switch обещали изменить с 3 августа "в связи с рыночной ситуацией". В частности, подорожали модели Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite и аксессуары к ним. Теперь для потребителей в Штатах консоль Nintendo Switch стоит 340 долларов, что на 13% выше прежнего уровня. Ранее в августе РИА Новости, изучив данные американской статслужбы, выяснило, что поставки игровых приставок из Китая в США в июне 2025 года сократились вдвое в годовом выражении - до минимума со времен пандемийного 2020 года. Штаты приобрели у Поднебесной консолей и другого оборудования для видеоигр на 68,5 миллиона долларов. Это на треть меньше, чем в мае, и вдвое меньше, чем год назад. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
https://1prime.ru/20250819/ssha-860940772.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861015019_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c9f7d975ea310dba68ad55b1d79856a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, nintendo, sony, microsoft
Бизнес, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Nintendo, Sony, Microsoft
США столкнулись с ростом цен на игровые приставки
США столкнулись с ростом цен на игровые приставки из-за пошлин на импортные товары
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Американские потребители столкнулись с ростом цен на игровые приставки всех крупнейших производителей консолей, которые объясняют подорожание "экономическими сложностями" на фоне введенных США пошлин на импортные товары, следует из заявлений компаний, с которыми ознакомились РИА Новости.
В среду о повышении цен для американцев объявила корпорация Sony
в опубликованном заявлении вице-президента по глобальному маркетингу Sony Interactive Entertainment Изабель Томатис.
"Подобно многим глобальным компаниям, мы продолжаем действовать в сложной экономической среде. В результате мы приняли трудное решение повысить рекомендуемую розничную цену в США
на консоли PlayStation
5, начиная с 21 августа", - говорится в сообщении Томатис, опубликованном компанией.
Стоимость приставки PlayStation 5 увеличится на 10% - до 550 долларов по сравнению с нынешним уровнем в 500 долларов. Также подорожают версии PlayStation 5 Pro до 750 долларов и PlayStation 5 Digital Edition до 500 долларов.
По состоянию на 20 августа в интернет-магазине компании в США цены на приставки остаются прежними.
Sony стала последней из ведущих производителей консолей, которые повышают цены для американцев после того, как ранее об аналогичных шагах были вынуждены объявить корпорации Microsoft
и Nintendo
.
Microsoft еще в мае уведомила потребителей в США, что цена приставки Xbox Series X вырастет сразу на 20% и достигнет 600 долларов вместо прежних 500. В настоящее время обновленный ценник уже указан на американском сайте компании.
В начале августа японская Nintendo также сообщила на своем сайте о пересмотре стоимости. Цены на оригинальную линейку систем и продуктов Nintendo Switch обещали изменить с 3 августа "в связи с рыночной ситуацией". В частности, подорожали модели Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite и аксессуары к ним. Теперь для потребителей в Штатах консоль Nintendo Switch стоит 340 долларов, что на 13% выше прежнего уровня.
Ранее в августе РИА Новости, изучив данные американской статслужбы, выяснило, что поставки игровых приставок из Китая
в США в июне 2025 года сократились вдвое в годовом выражении - до минимума со времен пандемийного 2020 года. Штаты приобрели у Поднебесной консолей и другого оборудования для видеоигр на 68,5 миллиона долларов. Это на треть меньше, чем в мае, и вдвое меньше, чем год назад.
После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп
стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия