https://1prime.ru/20250820/ssha-861015171.html

США столкнулись с ростом цен на игровые приставки

США столкнулись с ростом цен на игровые приставки - 20.08.2025, ПРАЙМ

США столкнулись с ростом цен на игровые приставки

Игорь Наймушин. Американские потребители столкнулись с ростом цен на игровые приставки всех крупнейших производителей консолей, которые объясняют подорожание... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T23:35+0300

2025-08-20T23:35+0300

2025-08-20T23:35+0300

бизнес

мировая экономика

сша

китай

дональд трамп

nintendo

sony

microsoft

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861015019_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b82c6dea7eb623c5893b53c80b8f920a.jpg

ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Американские потребители столкнулись с ростом цен на игровые приставки всех крупнейших производителей консолей, которые объясняют подорожание "экономическими сложностями" на фоне введенных США пошлин на импортные товары, следует из заявлений компаний, с которыми ознакомились РИА Новости. В среду о повышении цен для американцев объявила корпорация Sony в опубликованном заявлении вице-президента по глобальному маркетингу Sony Interactive Entertainment Изабель Томатис. "Подобно многим глобальным компаниям, мы продолжаем действовать в сложной экономической среде. В результате мы приняли трудное решение повысить рекомендуемую розничную цену в США на консоли PlayStation 5, начиная с 21 августа", - говорится в сообщении Томатис, опубликованном компанией. Стоимость приставки PlayStation 5 увеличится на 10% - до 550 долларов по сравнению с нынешним уровнем в 500 долларов. Также подорожают версии PlayStation 5 Pro до 750 долларов и PlayStation 5 Digital Edition до 500 долларов. По состоянию на 20 августа в интернет-магазине компании в США цены на приставки остаются прежними. Sony стала последней из ведущих производителей консолей, которые повышают цены для американцев после того, как ранее об аналогичных шагах были вынуждены объявить корпорации Microsoft и Nintendo. Microsoft еще в мае уведомила потребителей в США, что цена приставки Xbox Series X вырастет сразу на 20% и достигнет 600 долларов вместо прежних 500. В настоящее время обновленный ценник уже указан на американском сайте компании. В начале августа японская Nintendo также сообщила на своем сайте о пересмотре стоимости. Цены на оригинальную линейку систем и продуктов Nintendo Switch обещали изменить с 3 августа "в связи с рыночной ситуацией". В частности, подорожали модели Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite и аксессуары к ним. Теперь для потребителей в Штатах консоль Nintendo Switch стоит 340 долларов, что на 13% выше прежнего уровня. Ранее в августе РИА Новости, изучив данные американской статслужбы, выяснило, что поставки игровых приставок из Китая в США в июне 2025 года сократились вдвое в годовом выражении - до минимума со времен пандемийного 2020 года. Штаты приобрели у Поднебесной консолей и другого оборудования для видеоигр на 68,5 миллиона долларов. Это на треть меньше, чем в мае, и вдвое меньше, чем год назад. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.

https://1prime.ru/20250819/ssha-860940772.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, nintendo, sony, microsoft