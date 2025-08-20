Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Финляндии провел неожиданную параллель между США и Украиной - 20.08.2025, ПРАЙМ
Президент Финляндии провел неожиданную параллель между США и Украиной
Президент Финляндии провел неожиданную параллель между США и Украиной - 20.08.2025, ПРАЙМ
Президент Финляндии провел неожиданную параллель между США и Украиной
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью для NBC News провёл параллель между территориями, утраченных Украиной, и американскими штатами. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T19:42+0300
2025-08-20T19:42+0300
финляндия
украина
сша
мария захарова
дональд трамп
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью для NBC News провёл параллель между территориями, утраченных Украиной, и американскими штатами."Мне кажется, для американской аудитории лучший способ это объяснить – представить, что Россия сейчас требует у Украины такую часть территории, как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а затем приблизились к Мэриленду", — пояснил он.Ранее во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, где он провёл аналогию урегулирования украинского конфликта с Московским перемирием, заключённым в 1944 году между СССР и Финляндией. Заявление Стубба прозвучало в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран, Захарова назвала реплику финского президента "адом".
финляндия, украина, сша, мария захарова, дональд трамп, мид рф
ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, США, Мария Захарова, Дональд Трамп, МИД РФ
19:42 20.08.2025
 
Президент Финляндии провел неожиданную параллель между США и Украиной

Президент Финляндии Стубб призвал США представить себе потерю нескольких штатов

Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© yle.fi
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью для NBC News провёл параллель между территориями, утраченных Украиной, и американскими штатами.
"Мне кажется, для американской аудитории лучший способ это объяснить – представить, что Россия сейчас требует у Украины такую часть территории, как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а затем приблизились к Мэриленду", — пояснил он.
Ранее во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, где он провёл аналогию урегулирования украинского конфликта с Московским перемирием, заключённым в 1944 году между СССР и Финляндией. Заявление Стубба прозвучало в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран, Захарова назвала реплику финского президента "адом".
Торжественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности для Украины
Вчера, 08:18
 
ФИНЛЯНДИЯ УКРАИНА США Мария Захарова Дональд Трамп МИД РФ
 
 
