Президент Финляндии провел неожиданную параллель между США и Украиной

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью для NBC News провёл параллель между территориями, утраченных Украиной, и американскими штатами. | 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью для NBC News провёл параллель между территориями, утраченных Украиной, и американскими штатами."Мне кажется, для американской аудитории лучший способ это объяснить – представить, что Россия сейчас требует у Украины такую часть территории, как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а затем приблизились к Мэриленду", — пояснил он.Ранее во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, где он провёл аналогию урегулирования украинского конфликта с Московским перемирием, заключённым в 1944 году между СССР и Финляндией. Заявление Стубба прозвучало в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран, Захарова назвала реплику финского президента "адом".

