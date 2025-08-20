https://1prime.ru/20250820/subsidii-860962112.html

Правительство направит средства на субсидии по кредитам для аграриев

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит 2 миллиарда рублей на субсидирование программы льготного кредитования аграриев, сообщила пресс-служба кабмина. "На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 2 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Там отметили, что решение позволит предоставить новые льготные краткосрочные кредиты предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. "Общая сумма новых займов составит не менее 75 миллиардов рублей. Такая поддержка даст возможность аграриям нарастить объемы производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия", - заключили в кабмине.

