Правительство направит средства на субсидии по кредитам для аграриев - 20.08.2025, ПРАЙМ
Правительство направит средства на субсидии по кредитам для аграриев
Правительство направит средства на субсидии по кредитам для аграриев - 20.08.2025, ПРАЙМ
Правительство направит средства на субсидии по кредитам для аграриев
Правительство России дополнительно направит 2 миллиарда рублей на субсидирование программы льготного кредитования аграриев, сообщила пресс-служба кабмина. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T09:21+0300
2025-08-20T09:21+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит 2 миллиарда рублей на субсидирование программы льготного кредитования аграриев, сообщила пресс-служба кабмина. "На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 2 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Там отметили, что решение позволит предоставить новые льготные краткосрочные кредиты предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. "Общая сумма новых займов составит не менее 75 миллиардов рублей. Такая поддержка даст возможность аграриям нарастить объемы производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия", - заключили в кабмине.
сельское хозяйство, россия, михаил мишустин
09:21 20.08.2025
 
Правительство направит средства на субсидии по кредитам для аграриев

© РИА Новости . Алексей Майшев
Дом Правительства Российской Федерации
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит 2 миллиарда рублей на субсидирование программы льготного кредитования аграриев, сообщила пресс-служба кабмина.
"На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 2 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Там отметили, что решение позволит предоставить новые льготные краткосрочные кредиты предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции.
"Общая сумма новых займов составит не менее 75 миллиардов рублей. Такая поддержка даст возможность аграриям нарастить объемы производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия", - заключили в кабмине.
