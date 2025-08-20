Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд разрешил сдавать дома в аренду посуточно - 20.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250820/sud-860954765.html
Верховный суд разрешил сдавать дома в аренду посуточно
Верховный суд разрешил сдавать дома в аренду посуточно - 20.08.2025, ПРАЙМ
Верховный суд разрешил сдавать дома в аренду посуточно
Верховный суд РФ разрешил сдавать дома в аренду посуточно, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, которое изучило РИА Новости. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T05:42+0300
2025-08-20T05:42+0300
бизнес
общество
россия
рф
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860954765.jpg?1755657755
рф
бизнес, общество , россия, рф, верховный суд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Верховный суд
05:42 20.08.2025
 
Верховный суд разрешил сдавать дома в аренду посуточно

Верховный суд разрешил сдавать дома в аренду посуточно

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Верховный суд РФ разрешил сдавать дома в аренду посуточно, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, которое изучило РИА Новости.
Суд рассмотрел дело жителя горнолыжного курорта Шерегеш, который построил на участке жилой дом, а также комплекс с бассейном, сауной и хамамом. Сам земельный участок относится к категории "туристическое обслуживание, общественное использование объектов капитального строительства, отдых (рекреация)". Однако прокуратура выяснила, что дом сдается и используется в качестве гостиницы. Поскольку к отелям законодательство предъявляет более строгие требования, чем к жилым домам, прокурор обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц с просьбой запретить сдавать дом в краткосрочную аренду. Суды трех инстанций согласились и ним, но Верховный суд РФ встал на сторону владельца дома.
Суд указал, что законодательство допускает извлечение дохода от сдачи в аренду собственных жилых помещений без оговорок о ее сроках.
"Поскольку по договору краткосрочного найма жилого помещения оно предоставляется для проживания в нем, предоставление его гражданам в пользование на срок не является оказанием гостиничных услуг и не противоречит существу законодательного регулирования найма жилых помещений", - сказано в определении.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФВерховный суд
 
 
