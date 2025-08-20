Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отложил слушания по делу о долгах российского подразделения Google - 20.08.2025, ПРАЙМ
Суд отложил слушания по делу о долгах российского подразделения Google
Суд отложил слушания по делу о долгах российского подразделения Google - 20.08.2025, ПРАЙМ
Суд отложил слушания по делу о долгах российского подразделения Google
Арбитражный суд Москвы отложил на 6 марта предварительные слушания по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, который просит... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T18:37+0300
2025-08-20T18:37+0300
бизнес
технологии
москва
гугл
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 6 марта предварительные слушания по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, который просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам этого российского подразделения Google контролировавших его лиц – материнскую американскую Google International LLC, еще два иностранных юрлица, а также четверых бывших топ-менеджеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Солидарными ответчиками в заявлении указаны: Google International LLC, американская Google LLC, ирландская Google Ireland Limited, два экс-гендиректора российского подразделения Дэвид Мунро Снэддон и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, бывшие управляющие директора Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова. Таляровский просит "после признания доказанными наличия оснований для привлечения" ответчиков к субсидиарной ответственности "приостановить рассмотрение спора в части определения размера ответственности". Размер ответственности может быть установлен по окончании расчетов с кредиторами. Суд в среду в очередной раз отложил слушания в связи с отсутствием доказательств уведомления Дасаро Биондо о судебном разбирательстве. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Таляровский в октябре сообщил РИА Новости, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Основным кредитором в реестре является ФНС России. Кроме того, за реестром учитываются текущие требования кредиторов, в том числе требования полутора десятков российских телеканалов в общем размере более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число). Размер субсидиарной ответственности контролирующих лиц равен сумме не исполненных на момент завершения процедуры банкротства обязательств должника перед кредиторами.
18:37 20.08.2025
 
Суд отложил слушания по делу о долгах российского подразделения Google

Суд отложил на 6 марта рассмотрение иска по долгам российского подразделения Google

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Молоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 6 марта предварительные слушания по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, который просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам этого российского подразделения Google контролировавших его лиц – материнскую американскую Google International LLC, еще два иностранных юрлица, а также четверых бывших топ-менеджеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Солидарными ответчиками в заявлении указаны: Google International LLC, американская Google LLC, ирландская Google Ireland Limited, два экс-гендиректора российского подразделения Дэвид Мунро Снэддон и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, бывшие управляющие директора Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова.
Таляровский просит "после признания доказанными наличия оснований для привлечения" ответчиков к субсидиарной ответственности "приостановить рассмотрение спора в части определения размера ответственности". Размер ответственности может быть установлен по окончании расчетов с кредиторами.
Суд в среду в очередной раз отложил слушания в связи с отсутствием доказательств уведомления Дасаро Биондо о судебном разбирательстве.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Таляровский в октябре сообщил РИА Новости, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Основным кредитором в реестре является ФНС России. Кроме того, за реестром учитываются текущие требования кредиторов, в том числе требования полутора десятков российских телеканалов в общем размере более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число).
Размер субсидиарной ответственности контролирующих лиц равен сумме не исполненных на момент завершения процедуры банкротства обязательств должника перед кредиторами.
ЕСПЧ удовлетворил жалобы Google в отношении судебных решений в России
8 июля, 13:18
 
