https://1prime.ru/20250820/sud-860998133.html

Суд отложил слушания по делу о долгах российского подразделения Google

Суд отложил слушания по делу о долгах российского подразделения Google - 20.08.2025, ПРАЙМ

Суд отложил слушания по делу о долгах российского подразделения Google

Арбитражный суд Москвы отложил на 6 марта предварительные слушания по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, который просит... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T18:37+0300

2025-08-20T18:37+0300

2025-08-20T18:37+0300

бизнес

технологии

москва

гугл

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 6 марта предварительные слушания по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, который просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам этого российского подразделения Google контролировавших его лиц – материнскую американскую Google International LLC, еще два иностранных юрлица, а также четверых бывших топ-менеджеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Солидарными ответчиками в заявлении указаны: Google International LLC, американская Google LLC, ирландская Google Ireland Limited, два экс-гендиректора российского подразделения Дэвид Мунро Снэддон и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, бывшие управляющие директора Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова. Таляровский просит "после признания доказанными наличия оснований для привлечения" ответчиков к субсидиарной ответственности "приостановить рассмотрение спора в части определения размера ответственности". Размер ответственности может быть установлен по окончании расчетов с кредиторами. Суд в среду в очередной раз отложил слушания в связи с отсутствием доказательств уведомления Дасаро Биондо о судебном разбирательстве. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Таляровский в октябре сообщил РИА Новости, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Основным кредитором в реестре является ФНС России. Кроме того, за реестром учитываются текущие требования кредиторов, в том числе требования полутора десятков российских телеканалов в общем размере более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число). Размер субсидиарной ответственности контролирующих лиц равен сумме не исполненных на момент завершения процедуры банкротства обязательств должника перед кредиторами.

https://1prime.ru/20250708/google--859286417.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, москва, гугл, фнс россии