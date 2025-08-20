https://1prime.ru/20250820/sud-860998133.html
Суд отложил слушания по делу о долгах российского подразделения Google
Суд отложил слушания по делу о долгах российского подразделения Google - 20.08.2025, ПРАЙМ
Суд отложил слушания по делу о долгах российского подразделения Google
Арбитражный суд Москвы отложил на 6 марта предварительные слушания по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, который просит... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T18:37+0300
2025-08-20T18:37+0300
2025-08-20T18:37+0300
бизнес
технологии
москва
гугл
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 6 марта предварительные слушания по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, который просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам этого российского подразделения Google контролировавших его лиц – материнскую американскую Google International LLC, еще два иностранных юрлица, а также четверых бывших топ-менеджеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Солидарными ответчиками в заявлении указаны: Google International LLC, американская Google LLC, ирландская Google Ireland Limited, два экс-гендиректора российского подразделения Дэвид Мунро Снэддон и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, бывшие управляющие директора Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова. Таляровский просит "после признания доказанными наличия оснований для привлечения" ответчиков к субсидиарной ответственности "приостановить рассмотрение спора в части определения размера ответственности". Размер ответственности может быть установлен по окончании расчетов с кредиторами. Суд в среду в очередной раз отложил слушания в связи с отсутствием доказательств уведомления Дасаро Биондо о судебном разбирательстве. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Таляровский в октябре сообщил РИА Новости, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Основным кредитором в реестре является ФНС России. Кроме того, за реестром учитываются текущие требования кредиторов, в том числе требования полутора десятков российских телеканалов в общем размере более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число). Размер субсидиарной ответственности контролирующих лиц равен сумме не исполненных на момент завершения процедуры банкротства обязательств должника перед кредиторами.
https://1prime.ru/20250708/google--859286417.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d829a0766c83769681dba7d0905588eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, москва, гугл, фнс россии
Бизнес, Технологии, МОСКВА, Гугл, ФНС России
Суд отложил слушания по делу о долгах российского подразделения Google
Суд отложил на 6 марта рассмотрение иска по долгам российского подразделения Google
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 6 марта предварительные слушания по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, который просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам этого российского подразделения Google контролировавших его лиц – материнскую американскую Google International LLC, еще два иностранных юрлица, а также четверых бывших топ-менеджеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Солидарными ответчиками в заявлении указаны: Google International LLC, американская Google LLC, ирландская Google Ireland Limited, два экс-гендиректора российского подразделения Дэвид Мунро Снэддон и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, бывшие управляющие директора Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова.
Таляровский просит "после признания доказанными наличия оснований для привлечения" ответчиков к субсидиарной ответственности "приостановить рассмотрение спора в части определения размера ответственности". Размер ответственности может быть установлен по окончании расчетов с кредиторами.
Суд в среду в очередной раз отложил слушания в связи с отсутствием доказательств уведомления Дасаро Биондо о судебном разбирательстве.
Арбитражный суд Москвы
в октябре 2023 года признал ООО "Гугл
" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Таляровский в октябре сообщил РИА Новости, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Основным кредитором в реестре является ФНС
России. Кроме того, за реестром учитываются текущие требования кредиторов, в том числе требования полутора десятков российских телеканалов в общем размере более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число).
Размер субсидиарной ответственности контролирующих лиц равен сумме не исполненных на момент завершения процедуры банкротства обязательств должника перед кредиторами.
ЕСПЧ удовлетворил жалобы Google в отношении судебных решений в России