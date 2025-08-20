https://1prime.ru/20250820/sud-861005515.html

В Сочи арестовали адвоката, обвиняемого в крупном мошенничестве

В Сочи арестовали адвоката, обвиняемого в крупном мошенничестве

СОЧИ, 20 авг - ПРАЙМ. Суд арестовал адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края, обвиняемого в особо крупном мошенничестве с недвижимым имуществом сочинцев, оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ России по региону, сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю. "Следователем следственного отдела по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела адвокату Адвокатской палаты Краснодарского края и его соучастнику предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). В настоящее время по ходатайству следователя судом адвокату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в октябре 2017 года после обращения жителей Сочи к адвокату по делу о признании их банкротами, обвиняемый решил завладеть недвижимым имуществом на сумму 23,7 миллиона рублей. По исковому заявлению доверительницы о признании банкротом была проведена процедура реализации имущества. Однако, согласно разработанному преступному плану адвоката, торги были признаны несостоявшимися финансовым управляющим банка, который вступил с адвокатом в преступный сговор за 700 тысяч рублей. После этого знакомая адвоката якобы приобрела указанную недвижимость за 3,2 миллионов рублей и незаконно зарегистрировала право собственности. Уточняется, что суд наложил арест на домовладение, которое раньше принадлежало потерпевшим. В настоящее время следователи продолжают сбор доказательственной базы по уголовному делу, планируется проведение необходимых экспертиз.

краснодарский край

сочи

