В Сочи арестовали адвоката, обвиняемого в крупном мошенничестве - 20.08.2025
https://1prime.ru/20250820/sud-861005515.html
В Сочи арестовали адвоката, обвиняемого в крупном мошенничестве
В Сочи арестовали адвоката, обвиняемого в крупном мошенничестве
финансы
россия
краснодарский край
сочи
ск рф
СОЧИ, 20 авг - ПРАЙМ. Суд арестовал адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края, обвиняемого в особо крупном мошенничестве с недвижимым имуществом сочинцев, оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ России по региону, сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю. "Следователем следственного отдела по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела адвокату Адвокатской палаты Краснодарского края и его соучастнику предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). В настоящее время по ходатайству следователя судом адвокату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в октябре 2017 года после обращения жителей Сочи к адвокату по делу о признании их банкротами, обвиняемый решил завладеть недвижимым имуществом на сумму 23,7 миллиона рублей. По исковому заявлению доверительницы о признании банкротом была проведена процедура реализации имущества. Однако, согласно разработанному преступному плану адвоката, торги были признаны несостоявшимися финансовым управляющим банка, который вступил с адвокатом в преступный сговор за 700 тысяч рублей. После этого знакомая адвоката якобы приобрела указанную недвижимость за 3,2 миллионов рублей и незаконно зарегистрировала право собственности. Уточняется, что суд наложил арест на домовладение, которое раньше принадлежало потерпевшим. В настоящее время следователи продолжают сбор доказательственной базы по уголовному делу, планируется проведение необходимых экспертиз.
краснодарский край
сочи
финансы, россия, краснодарский край, сочи, ск рф
Финансы, РОССИЯ, Краснодарский край, СОЧИ, СК РФ
20:36 20.08.2025
 
В Сочи арестовали адвоката, обвиняемого в крупном мошенничестве

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
СОЧИ, 20 авг - ПРАЙМ. Суд арестовал адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края, обвиняемого в особо крупном мошенничестве с недвижимым имуществом сочинцев, оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ России по региону, сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.
"Следователем следственного отдела по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела адвокату Адвокатской палаты Краснодарского края и его соучастнику предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). В настоящее время по ходатайству следователя судом адвокату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в октябре 2017 года после обращения жителей Сочи к адвокату по делу о признании их банкротами, обвиняемый решил завладеть недвижимым имуществом на сумму 23,7 миллиона рублей. По исковому заявлению доверительницы о признании банкротом была проведена процедура реализации имущества. Однако, согласно разработанному преступному плану адвоката, торги были признаны несостоявшимися финансовым управляющим банка, который вступил с адвокатом в преступный сговор за 700 тысяч рублей. После этого знакомая адвоката якобы приобрела указанную недвижимость за 3,2 миллионов рублей и незаконно зарегистрировала право собственности.
Уточняется, что суд наложил арест на домовладение, которое раньше принадлежало потерпевшим. В настоящее время следователи продолжают сбор доказательственной базы по уголовному делу, планируется проведение необходимых экспертиз.
ФинансыРОССИЯКраснодарский крайСОЧИСК РФ
 
 
