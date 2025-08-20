https://1prime.ru/20250820/taman--860977198.html

В порту Тамань отгрузили первую партию минеральных удобрений

2025-08-20T13:15+0300

мировая экономика

тамань

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Первая судовая партия минеральных удобрений отгружена на морской терминал в порту Тамань для последующей отправки на экспорт, сообщили РИА Новости в компании ОТЭКО (оператор терминала). "В адрес компании ОТЭКО, оператора морских терминалов в порту Тамань, осуществлена отгрузка первой партии минеральных удобрений для последующей отправки на экспорт. Запуск перевалки минудобрений на Таманском терминале навалочных грузов станет одним из ключевых проектов ОТЭКО в 2025 году... В ближайшем будущем на терминале ожидаются отгрузки нескольких видов минеральных удобрений", - рассказали в компании. Там отметили, что в рамках первой судовой партии на сеть железных дорог будет отгружено более 50 тысяч тонн нитроаммофоски – комплексного удобрения, содержащего в доступной для растений форме все три важнейших элемента питания: азот, фосфор и калий. Транспортировка до порта Тамань осуществляется в вагонах-хопперах, предназначенных для перевозки минеральных удобрений. Первые вагоны уже прибыли на терминал. Перевалка минеральных удобрений на судно ожидается в начале сентября. "Российские железные дороги фиксируют общий рост погрузки минеральных удобрений на сети, этот груз едет в приоритете, поэтому мы рассчитываем на регулярные и оперативные поставки", - отметил директор по логистике и управлению коммерческой цепочкой поставок ОТЭКО Юрий Саввин. ОТЭКО – крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. В составе кластера компании действуют два морских терминала: Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (ТПК) проектной мощностью 20 миллионов тонн в год и Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ) проектной мощностью более 70 миллионов тонн в год.

тамань

2025

