"Газпром нефть" запустит еще один топливный терминал в 2026 году - 20.08.2025
"Газпром нефть" запустит еще один топливный терминал в 2026 году
2025-08-20T10:01+0300
2025-08-20T10:01+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" в 2026 году запустит еще один терминал для хранения, приема и отгрузки топлива - в Челябинской области, завершив программу модернизации топливо-логистической инфраструктуры, далее планирует точечное развитие терминальной сети, сообщил журналистам директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский. "В 2026 году мы запустим новый топливный терминал в Челябинской области, готовность объекта уже превышает 90%. С запуском этого терминала мы завершим 7-летнюю программу модернизации топливо-логистической инфраструктуры. Единые стандарты автоматизации на терминальных комплексах "Газпром нефти" уже позволили увеличить объем перевалки нефтепродуктов на 30%. В планах – точечное развитие терминальной сети для поддержки розничной сети в других регионах", - сказал Шепельский. По рыночной оценке, спрос на моторное топливо в России к 2035 году увеличится на 3-4% за счет строительства скоростных автомагистралей, развития автотуризма и коммерческих перевозок, отметил топ-менеджер. "Газпром нефть" владеет топливными терминалами еще в четырех регионах РФ - Ленинградской, Свердловской, Тюменской и Кемеровской областях.
10:01 20.08.2025
 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" в 2026 году запустит еще один терминал для хранения, приема и отгрузки топлива - в Челябинской области, завершив программу модернизации топливо-логистической инфраструктуры, далее планирует точечное развитие терминальной сети, сообщил журналистам директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский.
"В 2026 году мы запустим новый топливный терминал в Челябинской области, готовность объекта уже превышает 90%. С запуском этого терминала мы завершим 7-летнюю программу модернизации топливо-логистической инфраструктуры. Единые стандарты автоматизации на терминальных комплексах "Газпром нефти" уже позволили увеличить объем перевалки нефтепродуктов на 30%. В планах – точечное развитие терминальной сети для поддержки розничной сети в других регионах", - сказал Шепельский.
По рыночной оценке, спрос на моторное топливо в России к 2035 году увеличится на 3-4% за счет строительства скоростных автомагистралей, развития автотуризма и коммерческих перевозок, отметил топ-менеджер.
"Газпром нефть" владеет топливными терминалами еще в четырех регионах РФ - Ленинградской, Свердловской, Тюменской и Кемеровской областях.
