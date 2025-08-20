https://1prime.ru/20250820/tovary-860970314.html
В Швеции и Норвегии приостановили прием отправлений с товарами в США
В Швеции и Норвегии приостановили прием отправлений с товарами в США - 20.08.2025, ПРАЙМ
В Швеции и Норвегии приостановили прием отправлений с товарами в США
Шведский и норвежский почтовые операторы PostNord и Posten Bring приостанавливают прием отправлений с товарами в США и Пуэрто-Рико в связи с изменением... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T11:30+0300
2025-08-20T11:30+0300
2025-08-20T11:30+0300
экономика
бизнес
сша
швеция
дания
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83102/50/831025004_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_e830e6b9eecf511153ee23cba94a5454.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Шведский и норвежский почтовые операторы PostNord и Posten Bring приостанавливают прием отправлений с товарами в США и Пуэрто-Рико в связи с изменением таможенных правил американской стороной, сообщили в среду операторы. Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. "PostNord с 23 августа временно приостанавливает отправку почтовых отправлений с товарами в США и Пуэрто-Рико в связи с недавно проведенным изменением таможенных и тарифных правил для США, которое предусматривает отмену исключения de minimis для ввозимых товаров", - говорится в сообщении на сайте шведского почтового оператора. Как уточняет оператор, приостановка отправлений будет действовать до тех пор, пока не будет разработано и внедрено решение, которое бы отвечало новым таможенным требованиям. Приостановка касается поставок товаров из Швеции и Дании. Письма, не содержащие товары, будут доставляться в прежнем порядке. Об аналогичном решении заявил норвежский почтовый оператор Posten Bring.
https://1prime.ru/20250819/ssha-860940772.html
сша
швеция
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83102/50/831025004_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_a4d05b5caf400ea47f023c0fe5753883.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сша, швеция, дания, дональд трамп
Экономика, Бизнес, США, ШВЕЦИЯ, ДАНИЯ, Дональд Трамп
В Швеции и Норвегии приостановили прием отправлений с товарами в США
Почтовые операторы Швеции и Норвегии приостановили прием отправлений с товарами в США
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Шведский и норвежский почтовые операторы PostNord и Posten Bring приостанавливают прием отправлений с товарами в США и Пуэрто-Рико в связи с изменением таможенных правил американской стороной, сообщили в среду операторы.
Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов.
"PostNord с 23 августа временно приостанавливает отправку почтовых отправлений с товарами в США и Пуэрто-Рико в связи с недавно проведенным изменением таможенных и тарифных правил для США, которое предусматривает отмену исключения de minimis для ввозимых товаров", - говорится в сообщении на сайте шведского почтового оператора.
Как уточняет оператор, приостановка отправлений будет действовать до тех пор, пока не будет разработано и внедрено решение, которое бы отвечало новым таможенным требованиям. Приостановка касается поставок товаров из Швеции и Дании. Письма, не содержащие товары, будут доставляться в прежнем порядке.
Об аналогичном решении заявил норвежский почтовый оператор Posten Bring.
США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия