Трамп заявил Макрону, что Путин хочет заключить сделку по Украине

Трамп заявил Макрону, что Путин хочет заключить сделку по Украине

2025-08-20T02:17+0300

2025-08-20T02:17+0300

2025-08-20T02:17+0300

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в понедельник сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что считает, что лидер РФ Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине якобы ради главы Штатов. Как сообщает телеканал Fox News, Трамп "прошептал" об этом Макрону в момент, когда микрофон был оставлен включенным. "Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете?.. Как бы безумно это ни звучало", - приводит слова Трампа телеканал. В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

2025

