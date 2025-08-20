Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил Макрону, что Путин хочет заключить сделку по Украине - 20.08.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/tramp-860951999.html
Трамп заявил Макрону, что Путин хочет заключить сделку по Украине
Трамп заявил Макрону, что Путин хочет заключить сделку по Украине - 20.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил Макрону, что Путин хочет заключить сделку по Украине
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в понедельник сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что считает, что лидер РФ Владимир Путин... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T02:17+0300
2025-08-20T02:17+0300
экономика
мировая экономика
россия
украина
сша
рф
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир путин
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860951999.jpg?1755645424
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в понедельник сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что считает, что лидер РФ Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине якобы ради главы Штатов. Как сообщает телеканал Fox News, Трамп "прошептал" об этом Макрону в момент, когда микрофон был оставлен включенным. "Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете?.. Как бы безумно это ни звучало", - приводит слова Трампа телеканал. В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
ПРАЙМ
мировая экономика, россия, украина, сша, рф, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, fox news, ес, фсб
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, РФ, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Fox News, ЕС, ФСБ
02:17 20.08.2025
 
Трамп заявил Макрону, что Путин хочет заключить сделку по Украине

Трамп заявил Макрону, что считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине ради США

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в понедельник сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что считает, что лидер РФ Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине якобы ради главы Штатов.
Как сообщает телеканал Fox News, Трамп "прошептал" об этом Макрону в момент, когда микрофон был оставлен включенным.
"Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете?.. Как бы безумно это ни звучало", - приводит слова Трампа телеканал.
В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
