В США раскрыли как Трамп изменил подход Зеленского к вопросу территорий

МОСКВА, 20 августа — РИА Новости. Согласно информации британского портала UnHerd, президент США Дональд Трамп, демонстрируя карту Украины Владимиру Зеленскому, дал понять, что в вопросе передачи территорий для достижения мирного соглашения у него нет выбора. "Таким образом, украинский лидер (Зеленский. — Прим. Ред.), несомненно, поймет, что сейчас у него нет иного выбора, кроме как обменять землю на мир", — говорится в статье. Автор убежден, что попытка Киева вернуть утерянные земли обречена на неудачу, и вместо этого Украина должна не требовать новые гарантии безопасности и членство в НАТО, а сразу же согласиться на мирное соглашение. "Практически официально признано, что обещание НАТО принять Украину в альянс не будет выполнено", — отмечает публикация. Ранее помощник президента России Владимир Мединский отреагировал на фотографию Трампа и Зеленского из Овального кабинета, подчеркнув, что название Украины на карте уместилось только на ее западной части. В понедельник в Белом доме состоялись переговоры между Трампом и Зеленским. По завершении двусторонней встречи к ним присоединились представители европейских стран. Темой обсуждения стали гарантии безопасности для Киева, которые европейские государства планируют предоставить при взаимодействии с США. Во время встречи Трамп ненадолго прервал переговоры, чтобы связаться по телефону с Владимиром Путиным. Разговор прошел в открытой и конструктивной атмосфере. Лидеры стран подчеркнули важность поддержания прямых контактов между российскими и украинскими делегациями и обсудили возможность участия более высокопоставленных представителей обеих стран в последующих переговорах.

