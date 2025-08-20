Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли как Трамп изменил подход Зеленского к вопросу территорий - 20.08.2025
В США раскрыли как Трамп изменил подход Зеленского к вопросу территорий
В США раскрыли как Трамп изменил подход Зеленского к вопросу территорий - 20.08.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли как Трамп изменил подход Зеленского к вопросу территорий
Согласно информации британского портала UnHerd, президент США Дональд Трамп, демонстрируя карту Украины Владимиру Зеленскому, дал понять, что в вопросе передачи | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T07:31+0300
2025-08-20T07:32+0300
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
владимир мединский
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1778:1000_1920x0_80_0_0_7c432b3515b562bdbde1035bec6e921f.jpg
МОСКВА, 20 августа — РИА Новости. Согласно информации британского портала UnHerd, президент США Дональд Трамп, демонстрируя карту Украины Владимиру Зеленскому, дал понять, что в вопросе передачи территорий для достижения мирного соглашения у него нет выбора. "Таким образом, украинский лидер (Зеленский. — Прим. Ред.), несомненно, поймет, что сейчас у него нет иного выбора, кроме как обменять землю на мир", — говорится в статье. Автор убежден, что попытка Киева вернуть утерянные земли обречена на неудачу, и вместо этого Украина должна не требовать новые гарантии безопасности и членство в НАТО, а сразу же согласиться на мирное соглашение. "Практически официально признано, что обещание НАТО принять Украину в альянс не будет выполнено", — отмечает публикация. Ранее помощник президента России Владимир Мединский отреагировал на фотографию Трампа и Зеленского из Овального кабинета, подчеркнув, что название Украины на карте уместилось только на ее западной части. В понедельник в Белом доме состоялись переговоры между Трампом и Зеленским. По завершении двусторонней встречи к ним присоединились представители европейских стран. Темой обсуждения стали гарантии безопасности для Киева, которые европейские государства планируют предоставить при взаимодействии с США. Во время встречи Трамп ненадолго прервал переговоры, чтобы связаться по телефону с Владимиром Путиным. Разговор прошел в открытой и конструктивной атмосфере. Лидеры стран подчеркнули важность поддержания прямых контактов между российскими и украинскими делегациями и обсудили возможность участия более высокопоставленных представителей обеих стран в последующих переговорах.
украина
сша
киев
украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир мединский, нато
УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, НАТО
07:31 20.08.2025 (обновлено: 07:32 20.08.2025)
 
В США раскрыли как Трамп изменил подход Зеленского к вопросу территорий

UnHerd: Трамп поставил Зеленского перед выбором в вопросе территорий

© POOL | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 августа — РИА Новости. Согласно информации британского портала UnHerd, президент США Дональд Трамп, демонстрируя карту Украины Владимиру Зеленскому, дал понять, что в вопросе передачи территорий для достижения мирного соглашения у него нет выбора.
"Таким образом, украинский лидер (Зеленский. — Прим. Ред.), несомненно, поймет, что сейчас у него нет иного выбора, кроме как обменять землю на мир", — говорится в статье.
Автор убежден, что попытка Киева вернуть утерянные земли обречена на неудачу, и вместо этого Украина должна не требовать новые гарантии безопасности и членство в НАТО, а сразу же согласиться на мирное соглашение.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
"Смертный приговор". На Западе сообщили неутешительные новости Зеленскому
Вчера, 23:12
"Практически официально признано, что обещание НАТО принять Украину в альянс не будет выполнено", — отмечает публикация.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский отреагировал на фотографию Трампа и Зеленского из Овального кабинета, подчеркнув, что название Украины на карте уместилось только на ее западной части.
В понедельник в Белом доме состоялись переговоры между Трампом и Зеленским. По завершении двусторонней встречи к ним присоединились представители европейских стран. Темой обсуждения стали гарантии безопасности для Киева, которые европейские государства планируют предоставить при взаимодействии с США.
Во время встречи Трамп ненадолго прервал переговоры, чтобы связаться по телефону с Владимиром Путиным. Разговор прошел в открытой и конструктивной атмосфере. Лидеры стран подчеркнули важность поддержания прямых контактов между российскими и украинскими делегациями и обсудили возможность участия более высокопоставленных представителей обеих стран в последующих переговорах.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Guardian рассказала о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским
Вчера, 21:51
 
