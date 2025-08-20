Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что без взаимопонимания с Путиным США были бы в опасности - 20.08.2025
Трамп заявил, что без взаимопонимания с Путиным США были бы в опасности
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он и президент России Владимир Путин не понимали друг друга, то США были бы в опасности. "Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину.Он также добавил, что у него хорошие отношения с российским лидером, это является плюсом, учитывая ядерный потенциал США и РФ.По словам главы Белого дома, странам также больше не стоит беспокоиться о возможном начале Третьей мировой войны."Думаю, всё шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент — вам больше не придётся об этом беспокоиться", - подчеркнул он.
Политика, Общество , США, Дональд Трамп, Владимир Путин
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он и президент России Владимир Путин не понимали друг друга, то США были бы в опасности.
"Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину.
Он также добавил, что у него хорошие отношения с российским лидером, это является плюсом, учитывая ядерный потенциал США и РФ.
По словам главы Белого дома, странам также больше не стоит беспокоиться о возможном начале Третьей мировой войны.
"Думаю, всё шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент — вам больше не придётся об этом беспокоиться", - подчеркнул он.
Заголовок открываемого материала