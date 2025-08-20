https://1prime.ru/20250820/tramp-860984167.html
СМИ рассказали об унизительных моментах на встрече с Трампом
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Во время встречи президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран в Белом доме произошло несколько неловких ситуаций для глав государств ЕС, сообщает норвежское издание Steigan. "Было много мелких унизительных моментов: так, Трамп явно не узнал президента Финляндии", — говорится в материале.Как отмечает автор, прием европейских лидеров заметно отличался от помпезности и торжественности визита Владимира Путина на Аляску, который состоялся 15 августа: президент США не стал лично приветствовать никого из них. В понедельник Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили меры безопасности для Киева, которые страны ЕС планируют предоставить при согласовании с США. В середине мероприятия Трамп прервал его, чтобы позвонить Путину. Разговор проходил откровенно и конструктивно. Главы государств высказались за продолжение прямых контактов между представителями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на будущих переговорах.
