Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали об унизительных моментах на встрече с Трампом - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/tramp-860984167.html
СМИ рассказали об унизительных моментах на встрече с Трампом
СМИ рассказали об унизительных моментах на встрече с Трампом - 20.08.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали об унизительных моментах на встрече с Трампом
Во время встречи президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран в Белом доме произошло несколько неловких ситуаций для глав государств ЕС, сообщает | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T14:55+0300
2025-08-20T15:00+0300
ес
сша
дональд трамп
аляска
киев
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Во время встречи президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран в Белом доме произошло несколько неловких ситуаций для глав государств ЕС, сообщает норвежское издание Steigan. "Было много мелких унизительных моментов: так, Трамп явно не узнал президента Финляндии", — говорится в материале.Как отмечает автор, прием европейских лидеров заметно отличался от помпезности и торжественности визита Владимира Путина на Аляску, который состоялся 15 августа: президент США не стал лично приветствовать никого из них. В понедельник Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили меры безопасности для Киева, которые страны ЕС планируют предоставить при согласовании с США. В середине мероприятия Трамп прервал его, чтобы позвонить Путину. Разговор проходил откровенно и конструктивно. Главы государств высказались за продолжение прямых контактов между представителями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на будущих переговорах.
https://1prime.ru/20250819/makron-860918422.html
https://1prime.ru/20250819/tramp-860921845.html
сша
аляска
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_59:0:1158:824_1920x0_80_0_0_747dc795c998811a6c5ad4d5b662b960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, сша, дональд трамп, аляска, киев, владимир путин, владимир зеленский
ЕС, США, Дональд Трамп, Аляска, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский
14:55 20.08.2025 (обновлено: 15:00 20.08.2025)
 
СМИ рассказали об унизительных моментах на встрече с Трампом

Steigan: на встрече Трампа с лидерами стран ЕС были унизительные моменты

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© Фото : The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Во время встречи президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран в Белом доме произошло несколько неловких ситуаций для глав государств ЕС, сообщает норвежское издание Steigan.
"Было много мелких унизительных моментов: так, Трамп явно не узнал президента Финляндии", — говорится в материале.

На встрече хозяин Белого дома не смог обнаружить президента Финляндии Александра Стубба, который находился прямо напротив него. Он спросил, где же Стубб, обращаясь при этом к финскому лидеру, сидящему прямо перед ним.

Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России после встречи в Белом доме
Вчера, 14:49
Как отмечает автор, прием европейских лидеров заметно отличался от помпезности и торжественности визита Владимира Путина на Аляску, который состоялся 15 августа: президент США не стал лично приветствовать никого из них.
В понедельник Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили меры безопасности для Киева, которые страны ЕС планируют предоставить при согласовании с США. В середине мероприятия Трамп прервал его, чтобы позвонить Путину.
Разговор проходил откровенно и конструктивно. Главы государств высказались за продолжение прямых контактов между представителями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на будущих переговорах.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
На Западе высмеяли кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
Вчера, 15:41
 
ЕССШАДональд ТрампАляскаКиевВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала