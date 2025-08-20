Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России - 20.08.2025
СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России
СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России - 20.08.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России
Итоги саммита президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным встревожили Запад, пишет газета Guardian. | 20.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Итоги саммита президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным встревожили Запад, пишет газета Guardian."Трамп, что тревожно, решил отказаться от угроз и ультиматумов в адрес России. &lt;...&gt; Трамп может разрушить то, что осталось от Запада", — говорится в материале.По мнению автора, если за переговорами по Украине последует неразбериха, то это может иметь катастрофические последствия для Европы. В понедельник президент США провел встречу с Владимиром Зеленским. После их двустороннего разговора к ним присоединились несколько лидеров европейских стран. Участники обсудили меры безопасности для Киева, которые государства ЕС планируют предоставить в сотрудничестве с Соединенными штатами. Посреди мероприятия Трамп сделал паузу, чтобы позвонить Путину. Разговор проходил откровенно и конструктивно. Лидеры проявили заинтересованность в продолжении прямых контактов между представителями России и Украины. Они также договорились рассмотреть возможность повышения уровня участников из Москвы и Киева на дальнейших переговорах.
15:50 20.08.2025
 
СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России

Guardian: Трамп встревожил Запад из-за отказа от угроз в адрес Москвы

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Итоги саммита президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным встревожили Запад, пишет газета Guardian.
"Трамп, что тревожно, решил отказаться от угроз и ультиматумов в адрес России. <...> Трамп может разрушить то, что осталось от Запада", — говорится в материале.
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России после встречи в Белом доме
Вчера, 14:49
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России после встречи в Белом доме
Вчера, 14:49
По мнению автора, если за переговорами по Украине последует неразбериха, то это может иметь катастрофические последствия для Европы.
В понедельник президент США провел встречу с Владимиром Зеленским. После их двустороннего разговора к ним присоединились несколько лидеров европейских стран. Участники обсудили меры безопасности для Киева, которые государства ЕС планируют предоставить в сотрудничестве с Соединенными штатами.
Посреди мероприятия Трамп сделал паузу, чтобы позвонить Путину. Разговор проходил откровенно и конструктивно. Лидеры проявили заинтересованность в продолжении прямых контактов между представителями России и Украины. Они также договорились рассмотреть возможность повышения уровня участников из Москвы и Киева на дальнейших переговорах.
СМИ рассказали об унизительных моментах на встрече с Трампом
14:55
СМИ рассказали об унизительных моментах на встрече с Трампом
14:55
 
ЕСДональд ТрампСШАУКРАИНАКиевВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
