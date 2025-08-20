https://1prime.ru/20250820/tramp-860988598.html

СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России

СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России - 20.08.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России

Итоги саммита президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным встревожили Запад, пишет газета Guardian. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T15:50+0300

2025-08-20T15:50+0300

2025-08-20T15:50+0300

ес

дональд трамп

сша

украина

киев

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1778:1000_1920x0_80_0_0_7c432b3515b562bdbde1035bec6e921f.jpg

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Итоги саммита президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным встревожили Запад, пишет газета Guardian."Трамп, что тревожно, решил отказаться от угроз и ультиматумов в адрес России. <...> Трамп может разрушить то, что осталось от Запада", — говорится в материале.По мнению автора, если за переговорами по Украине последует неразбериха, то это может иметь катастрофические последствия для Европы. В понедельник президент США провел встречу с Владимиром Зеленским. После их двустороннего разговора к ним присоединились несколько лидеров европейских стран. Участники обсудили меры безопасности для Киева, которые государства ЕС планируют предоставить в сотрудничестве с Соединенными штатами. Посреди мероприятия Трамп сделал паузу, чтобы позвонить Путину. Разговор проходил откровенно и конструктивно. Лидеры проявили заинтересованность в продолжении прямых контактов между представителями России и Украины. Они также договорились рассмотреть возможность повышения уровня участников из Москвы и Киева на дальнейших переговорах.

https://1prime.ru/20250819/makron-860918422.html

https://1prime.ru/20250820/tramp-860984167.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, дональд трамп, сша, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский