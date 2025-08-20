СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России

https://1prime.ru/20250820/tramp-860988598.html
Итоги саммита президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным встревожили Запад, пишет газета Guardian.
2025-08-20T15:50+0300
2025-08-20T15:50+0300
2025-08-20T15:50+0300
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Итоги саммита президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным встревожили Запад, пишет газета Guardian."Трамп, что тревожно, решил отказаться от угроз и ультиматумов в адрес России. <...> Трамп может разрушить то, что осталось от Запада", — говорится в материале.По мнению автора, если за переговорами по Украине последует неразбериха, то это может иметь катастрофические последствия для Европы. В понедельник президент США провел встречу с Владимиром Зеленским. После их двустороннего разговора к ним присоединились несколько лидеров европейских стран. Участники обсудили меры безопасности для Киева, которые государства ЕС планируют предоставить в сотрудничестве с Соединенными штатами. Посреди мероприятия Трамп сделал паузу, чтобы позвонить Путину. Разговор проходил откровенно и конструктивно. Лидеры проявили заинтересованность в продолжении прямых контактов между представителями России и Украины. Они также договорились рассмотреть возможность повышения уровня участников из Москвы и Киева на дальнейших переговорах.
