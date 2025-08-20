СМИ раскрыли, чего Трамп хотел добиться саммитом на Аляске
Hill: Трамп организовал встречу с Путиным, чтобы сблизить Россию и США
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Дональд Трамп организовал встречу с Владимиром Путиным, стремясь улучшить отношения между США и Россией и ослабить ее связь с Китаем, сообщает Hill.
"Эта встреча показала признание Америки, что ее собственные ошибки помогли сблизить Россию с Китаем", — говорится в статье.
Встреча Путина и Трампа
Во время ночной встречи в субботу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже руководители двух стран обсудили вопросы в формате "три на три" на протяжении 2 часов 45 минут. Делегацию России также представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Путин и Трамп подчеркнули стремление обеих стран к достижению реальных результатов и выявили множество направлений для сотрудничества. Они также подтвердили готовность работать над разрешением конфликта на Украине.
Президент США отметил, что по ряду ключевых вопросов урегулирования пока нет согласия, но существует высокая вероятность достижения договоренностей. Трамп призвал Владимира Зеленского заключить договор с Россией, подчеркнув, что возможность мира зависит от него и действий европейских стран.
Путин, в свою очередь, заявил, что встреча в Анкоридже приближает стороны к необходимым решениям и выразил желание России ускорить процесс прекращения боевых действий на Украине, что соответствует интересам обеих стран.