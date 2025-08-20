https://1prime.ru/20250820/tramp-860992812.html
Трамп допустил оговорки по поводу Крыма
2025-08-20T17:19+0300
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом Марку Левину допустил несколько оговорок по поводу Крыма. "Крым был сердцем и душой этой страны. Он прекрасен. Это, знаете ли, огромный кусок суши, который выходит прямо в океан", — сказал Трамп Левину, который уточнил, что Крым находится на побережье Чёрного моря.Позже Трамп снова затронул тему Крыма, подчеркивая его размеры."Крым огромен, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде", — заметил он.Однако на самом деле площадь Техаса, которая составляет почти 700 тысяч квадратных километров, превышает площадь Крыма, которая равна 27 тысячам квадратных километров, почти в 26 раз. Ранее президент Трамп отметил, что Киев не сможет вернуть Крым и стать частью НАТО
