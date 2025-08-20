Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп допустил оговорки по поводу Крыма - 20.08.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил оговорки по поводу Крыма
Трамп допустил оговорки по поводу Крыма - 20.08.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил оговорки по поводу Крыма
Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом Марку Левину допустил несколько оговорок по поводу Крыма. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T17:19+0300
2025-08-20T17:27+0300
крым
техас
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом Марку Левину допустил несколько оговорок по поводу Крыма. "Крым был сердцем и душой этой страны. Он прекрасен. Это, знаете ли, огромный кусок суши, который выходит прямо в океан", — сказал Трамп Левину, который уточнил, что Крым находится на побережье Чёрного моря.Позже Трамп снова затронул тему Крыма, подчеркивая его размеры."Крым огромен, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде", — заметил он.Однако на самом деле площадь Техаса, которая составляет почти 700 тысяч квадратных километров, превышает площадь Крыма, которая равна 27 тысячам квадратных километров, почти в 26 раз. Ранее президент Трамп отметил, что Киев не сможет вернуть Крым и стать частью НАТО
крым
техас
сша
крым, техас, сша, дональд трамп, нато
КРЫМ, ТЕХАС, США, Дональд Трамп, НАТО
17:19 20.08.2025 (обновлено: 17:27 20.08.2025)
 
Трамп допустил оговорки по поводу Крыма

Трамп восхитился Крымом и заявил, что его омывает океан

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом Марку Левину допустил несколько оговорок по поводу Крыма.
"Крым был сердцем и душой этой страны. Он прекрасен. Это, знаете ли, огромный кусок суши, который выходит прямо в океан", — сказал Трамп Левину, который уточнил, что Крым находится на побережье Чёрного моря.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
СМИ раскрыли, чего Трамп хотел добиться саммитом на Аляске
17:05
Позже Трамп снова затронул тему Крыма, подчеркивая его размеры.
"Крым огромен, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде", — заметил он.
Однако на самом деле площадь Техаса, которая составляет почти 700 тысяч квадратных километров, превышает площадь Крыма, которая равна 27 тысячам квадратных километров, почти в 26 раз.
Ранее президент Трамп отметил, что Киев не сможет вернуть Крым и стать частью НАТО
Дональд Трамп
СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России
15:50
 
КРЫМТЕХАССШАДональд ТрампНАТО
 
 
