Названы требования к велосипедам для детей дошкольного возраста
Названы требования к велосипедам для детей дошкольного возраста
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Велосипеды для детей дошкольного возраста должны обеспечивать безопасную езду, в частности, обладать надежной тормозной системой, следует из требований ГОСТа, с содержанием которого ознакомилось РИА Новости.
Документом предусматривается, что такие велосипеды должны быть оснащены двумя независимыми тормозными системами, действующими одна на переднее колесо, а другая - на заднее. А тормозная система заднего колеса должна обеспечивать возможность торможения с помощью ручного или ножного привода в зависимости от конструкции.
Не допускается полной блокировки колес. После снятия приложенного к тормозу усилия все элементы тормозной системы должны возвратиться в исходное состояние.
Также документом подробно описываются размеры руля, колес, педалей, их геометрия и какими качествами велосипед должен обладать для обеспечения устойчивости рулевого управления.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей.
