ЦБ увидел основания для снижения тарифов по ОСГОП для электричек

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ увидел основания для снижения тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП) в отношении электричек и повышения тарифов в отношении самолетов и городских автобусов, такие выводы содержатся в опубликованном регулятором отчете о результатах ежегодного мониторинга в этом виде страхования. Согласно опубликованным выводам, необходимость снижения тарифов ЦБ видит только в отношении одного вида пассажирских перевозок – это "перевозки пригородными поездами". Еще по двум видам: "самолеты" и "автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок" стоит отметка о необходимости повышения тарифов. Основания для изменений тарифов ОСГОП для остальных видов пассажирских перевозок ЦБ не увидел. "Полученные по итогам данного мониторинга расчеты с учетом изменений, вступивших в силу с августа прошлого года, позволяют сделать вывод об отсутствии существенных отклонений расчетного уровня тарифа от значений действующих тарифов ОСГОП по большинству видов транспорта и видов перевозок", – говорится в отчете. При этом регулятор подчеркивает, что выводы о тарифах для легкового такси делать рано, поскольку требования об обязательном страховании ответственности для этого вида общественного транспорта вступили в силу менее года назад. "Ввиду низкой репрезентативности данных по убыткам по группе "Автомобильный транспорт — перевозки легковыми такси" (страхование перевозчиков легковыми такси началось с 1 сентября 2024 года) вывод о достаточности или необходимости пересмотра тарифов отдельно для данного вида транспорта не делался. Предполагается, что такой вывод можно будет сделать при проведении мониторинга тарифов по результатам 2025 года", – говорится в документе.

