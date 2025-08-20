https://1prime.ru/20250820/tsb-860992165.html

Официальный курс доллара на четверг составил 80,10 рубля

Официальный курс доллара на четверг составил 80,10 рубля - 20.08.2025, ПРАЙМ

Официальный курс доллара на четверг составил 80,10 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,51 копейки, до 11,1451 рубля, доллара - на 24,21 копейки, до 80,1045 рубля, евро -... | 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,51 копейки, до 11,1451 рубля, доллара - на 24,21 копейки, до 80,1045 рубля, евро - на 8,13 копейки, до 93,4791 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

