бизнес, россия, мвд, минфин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МВД, Минфин
15:16 20.08.2025
 
Эксперт оценил перспективы новой методики регулирования цен на техосмотр

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота пункта технического осмотра автомобилей
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Обновленная методика регулирования цен на техническое обслуживание автомобилей, проект которой представила ФАС России, в случае принятия предотвратит неконтролируемый рост стоимости на такие услуги, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы МГУ им. Ломоносова Кирилл Дозмаров.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сейчас обсуждает внесение изменений в методику по расчету тарифов на техосмотр автомобилей, причиной такого решения станет инфляция. Новые правила могут начать действовать с начала 2026 года, сообщала РИА Новости пресс-служба ведомства.
"Методика регулирования цен на техосмотр ФАС предотвратит неконтролируемый рост стоимости", - рассказал Дозмаров.
"Единая методика регулирования цен на техосмотр должна существовать - это факт. Со стороны государства - это шаг, направленный на предотвращение неконтролируемого роста цен со стороны техстанций. Соответственно, задача методики - установить баланс интересов техстанций и потребителей", - уточнил он.
По его словам, инициатива ФАС об изменении цен на техобслуживание вызвала критику со стороны операторов техосмотра. По их мнению, предлагаемая ФАС цена не покроет их растущих расходов.
Дозмаров подчеркнул, что аргументы о растущих расходах требуют детального исследования и подтверждения со стороны самого бизнеса (включая собственные расчеты бизнеса, первичные документы, накопленную нарастающим итогом аналитику и так далее).
Проект изменений методики расчета тарифов на техосмотр транспортных средств дважды размещался на портале проектов нормативных правовых актов - в феврале и в июле 2025 года. Согласно июльской версии проекта, при расчете предельного размера платы на 2026 год, стоимость обслуживания легковых авто массой до 3,5 тонн типа М1 не может быть ниже 1363 рублей, пассажирских М2 - 1977 рублей, М3 - 2389 рублей, грузовых N1 - 1264 рублей, N2 - 2304 рублей и так далее.
Проектом приказа также впервые вводится цена на обслуживание городского наземного электрического транспорта. Минимальная стоимость ТО троллейбусов и трамваев может составить 1710 рублей.
Подобные изменения на данный момент прорабатываются совместно с МВД и Минфином России, добавляется в документе.
