https://1prime.ru/20250820/tseny-860985946.html

Эксперт оценил перспективы новой методики регулирования цен на техосмотр

Эксперт оценил перспективы новой методики регулирования цен на техосмотр - 20.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы новой методики регулирования цен на техосмотр

Обновленная методика регулирования цен на техническое обслуживание автомобилей, проект которой представила ФАС России, в случае принятия предотвратит... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T15:16+0300

2025-08-20T15:16+0300

2025-08-20T15:16+0300

экономика

бизнес

россия

мвд

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860985809_0:225:4320:2655_1920x0_80_0_0_fba347ce5dd8fcb437f53519205f205f.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Обновленная методика регулирования цен на техническое обслуживание автомобилей, проект которой представила ФАС России, в случае принятия предотвратит неконтролируемый рост стоимости на такие услуги, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы МГУ им. Ломоносова Кирилл Дозмаров. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сейчас обсуждает внесение изменений в методику по расчету тарифов на техосмотр автомобилей, причиной такого решения станет инфляция. Новые правила могут начать действовать с начала 2026 года, сообщала РИА Новости пресс-служба ведомства. "Методика регулирования цен на техосмотр ФАС предотвратит неконтролируемый рост стоимости", - рассказал Дозмаров. "Единая методика регулирования цен на техосмотр должна существовать - это факт. Со стороны государства - это шаг, направленный на предотвращение неконтролируемого роста цен со стороны техстанций. Соответственно, задача методики - установить баланс интересов техстанций и потребителей", - уточнил он. По его словам, инициатива ФАС об изменении цен на техобслуживание вызвала критику со стороны операторов техосмотра. По их мнению, предлагаемая ФАС цена не покроет их растущих расходов. Дозмаров подчеркнул, что аргументы о растущих расходах требуют детального исследования и подтверждения со стороны самого бизнеса (включая собственные расчеты бизнеса, первичные документы, накопленную нарастающим итогом аналитику и так далее). Проект изменений методики расчета тарифов на техосмотр транспортных средств дважды размещался на портале проектов нормативных правовых актов - в феврале и в июле 2025 года. Согласно июльской версии проекта, при расчете предельного размера платы на 2026 год, стоимость обслуживания легковых авто массой до 3,5 тонн типа М1 не может быть ниже 1363 рублей, пассажирских М2 - 1977 рублей, М3 - 2389 рублей, грузовых N1 - 1264 рублей, N2 - 2304 рублей и так далее. Проектом приказа также впервые вводится цена на обслуживание городского наземного электрического транспорта. Минимальная стоимость ТО троллейбусов и трамваев может составить 1710 рублей. Подобные изменения на данный момент прорабатываются совместно с МВД и Минфином России, добавляется в документе.

https://1prime.ru/20250820/avtodor-860971925.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мвд, минфин