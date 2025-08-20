Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван самый дорогой тур из Москвы в Турцию летом - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/tur-860954569.html
Назван самый дорогой тур из Москвы в Турцию летом
Назван самый дорогой тур из Москвы в Турцию летом - 20.08.2025, ПРАЙМ
Назван самый дорогой тур из Москвы в Турцию летом
Самым дорогим туром этим летом стало путешествие из Москвы в турецкий Белек: три недели в пятизвездочном отеле для троих взрослых с ребенком обошлись почти в... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T05:36+0300
2025-08-20T05:36+0300
туризм
бизнес
россия
москва
турция
красная поляна
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860954569.jpg?1755657387
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Самым дорогим туром этим летом стало путешествие из Москвы в турецкий Белек: три недели в пятизвездочном отеле для троих взрослых с ребенком обошлись почти в 2,8 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata. "Самый дорогой тур, проданный этим летом, был из Москвы в турецкий Белек. Трое взрослых с ребенком провели в пятизвездочном отеле 21 ночь с питанием по системе "все включено". За этот отпуск они заплатили 2 787 240 рублей", - сообщили в сервисе, опираясь на собственные данные. В то же время средний чек на отдых в Турции летом 2025 года составил 242 тысячи рублей, оценили в сервисе. При этом самым бюджетным отдыхом в летнем сезоне стала поездка из Москвы в Красную Поляну - три ночи без питания стоили 8,5 тысячи рублей. При этом в среднем за тур по России туристы этим летом платили 103 тысячи рублей. В целом, по оценке Travelata, россияне стали чаще выбирать пятизвездочные отели – в этом сезоне их доля увеличилась с 42% до 47% в общем числе бронирований. Кроме того, две трети поездок забронировано по системе "все включено".
москва
турция
красная поляна
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, москва, турция, красная поляна
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ТУРЦИЯ, Красная поляна
05:36 20.08.2025
 
Назван самый дорогой тур из Москвы в Турцию летом

Туроператор Travelata назвал тур из Москвы в Белек самым дорогим летом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Самым дорогим туром этим летом стало путешествие из Москвы в турецкий Белек: три недели в пятизвездочном отеле для троих взрослых с ребенком обошлись почти в 2,8 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.
"Самый дорогой тур, проданный этим летом, был из Москвы в турецкий Белек. Трое взрослых с ребенком провели в пятизвездочном отеле 21 ночь с питанием по системе "все включено". За этот отпуск они заплатили 2 787 240 рублей", - сообщили в сервисе, опираясь на собственные данные.
В то же время средний чек на отдых в Турции летом 2025 года составил 242 тысячи рублей, оценили в сервисе.
При этом самым бюджетным отдыхом в летнем сезоне стала поездка из Москвы в Красную Поляну - три ночи без питания стоили 8,5 тысячи рублей. При этом в среднем за тур по России туристы этим летом платили 103 тысячи рублей.
В целом, по оценке Travelata, россияне стали чаще выбирать пятизвездочные отели – в этом сезоне их доля увеличилась с 42% до 47% в общем числе бронирований. Кроме того, две трети поездок забронировано по системе "все включено".
 
ТуризмБизнесРОССИЯМОСКВАТУРЦИЯКрасная поляна
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала