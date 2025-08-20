https://1prime.ru/20250820/tur-860954569.html

Назван самый дорогой тур из Москвы в Турцию летом

Назван самый дорогой тур из Москвы в Турцию летом

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Самым дорогим туром этим летом стало путешествие из Москвы в турецкий Белек: три недели в пятизвездочном отеле для троих взрослых с ребенком обошлись почти в 2,8 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata. "Самый дорогой тур, проданный этим летом, был из Москвы в турецкий Белек. Трое взрослых с ребенком провели в пятизвездочном отеле 21 ночь с питанием по системе "все включено". За этот отпуск они заплатили 2 787 240 рублей", - сообщили в сервисе, опираясь на собственные данные. В то же время средний чек на отдых в Турции летом 2025 года составил 242 тысячи рублей, оценили в сервисе. При этом самым бюджетным отдыхом в летнем сезоне стала поездка из Москвы в Красную Поляну - три ночи без питания стоили 8,5 тысячи рублей. При этом в среднем за тур по России туристы этим летом платили 103 тысячи рублей. В целом, по оценке Travelata, россияне стали чаще выбирать пятизвездочные отели – в этом сезоне их доля увеличилась с 42% до 47% в общем числе бронирований. Кроме того, две трети поездок забронировано по системе "все включено".

