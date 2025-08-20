Приморье и провинция в Китае договорились о сотрудничестве в туризме

https://1prime.ru/20250820/turizm-860966490.html

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - ПРАЙМ. Приморский край и китайская провинция Хейлунцзян договорились о сотрудничестве в области туризма, сообщило правительство российского региона. "Приморский край и провинция Хэйлунцзян настроены укреплять и расширять сотрудничество в области туризма. Соответствующее соглашение заключили Приморское отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) и Ассоциация туристических компаний провинции Хэйлунцзян", - говорится в сообщении. Подписанное соглашение является итогом продолжительных партнерских отношений в сфере трансграничного туризма. Данный документ нацелен на укрепление взаимодействия между двумя общественными организациями, повышение узнаваемости региональных брендов, взаимовыгодное использование туристических ресурсов, содействие совместному развитию туристической индустрии. Стороны настроены активизировать и упорядочить обмен информацией о туристических ресурсах, новых объектах посещения и событийных мероприятиях своих регионов. Помимо этого организации заинтересованы в совместной разработке трансграничных турпродуктов. "Сотрудничество наших территорий в области туризма насчитывает не один десяток лет. Несмотря на различные вызовы, оно продолжает движение вперёд с учётом новых возможностей, пожеланий туристов, развития регионов. Это позволяет продвигать туристический потенциал регионов, дополнять сильные стороны друг друга, помогает развивать туристическую индустрию, улучшать сервис и предлагать более разнообразные туры для посетителей. Мы всегда рады видеть китайских туристов на наших событийных мероприятиях – отраслевых форумах, фестивалях, культурных и спортивных праздниках", - сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко. По её словам, работа в рамках этого соглашения направлена на двустороннее повышение качества обслуживания туристов, защиту прав, обеспечение безопасности российских и китайских туристов, а также обмен информацией о жалобах туристов в адрес принимающих туристских компаний, туроператоров, осуществляющих самостоятельную деятельность на сопредельной территории.

