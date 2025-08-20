Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приморье и провинция в Китае договорились о сотрудничестве в туризме - 20.08.2025
Приморье и провинция в Китае договорились о сотрудничестве в туризме
Приморье и провинция в Китае договорились о сотрудничестве в туризме - 20.08.2025, ПРАЙМ
Приморье и провинция в Китае договорились о сотрудничестве в туризме
Приморский край и китайская провинция Хейлунцзян договорились о сотрудничестве в области туризма, сообщило правительство российского региона. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T10:23+0300
2025-08-20T10:23+0300
приморский край
туризм, бизнес, приморский край, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Российский союз туриндустрии
10:23 20.08.2025
 
Приморье и провинция в Китае договорились о сотрудничестве в туризме

Приморье и провинция Хейлунцзян в КНР договорились о сотрудничестве в туризме

Флаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - ПРАЙМ. Приморский край и китайская провинция Хейлунцзян договорились о сотрудничестве в области туризма, сообщило правительство российского региона.
"Приморский край и провинция Хэйлунцзян настроены укреплять и расширять сотрудничество в области туризма. Соответствующее соглашение заключили Приморское отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) и Ассоциация туристических компаний провинции Хэйлунцзян", - говорится в сообщении.
Подписанное соглашение является итогом продолжительных партнерских отношений в сфере трансграничного туризма. Данный документ нацелен на укрепление взаимодействия между двумя общественными организациями, повышение узнаваемости региональных брендов, взаимовыгодное использование туристических ресурсов, содействие совместному развитию туристической индустрии.
Стороны настроены активизировать и упорядочить обмен информацией о туристических ресурсах, новых объектах посещения и событийных мероприятиях своих регионов. Помимо этого организации заинтересованы в совместной разработке трансграничных турпродуктов.
"Сотрудничество наших территорий в области туризма насчитывает не один десяток лет. Несмотря на различные вызовы, оно продолжает движение вперёд с учётом новых возможностей, пожеланий туристов, развития регионов. Это позволяет продвигать туристический потенциал регионов, дополнять сильные стороны друг друга, помогает развивать туристическую индустрию, улучшать сервис и предлагать более разнообразные туры для посетителей. Мы всегда рады видеть китайских туристов на наших событийных мероприятиях – отраслевых форумах, фестивалях, культурных и спортивных праздниках", - сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.
По её словам, работа в рамках этого соглашения направлена на двустороннее повышение качества обслуживания туристов, защиту прав, обеспечение безопасности российских и китайских туристов, а также обмен информацией о жалобах туристов в адрес принимающих туристских компаний, туроператоров, осуществляющих самостоятельную деятельность на сопредельной территории.
СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции
6 августа, 14:10
6 августа, 14:10
 
Туризм Бизнес ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Российский союз туриндустрии
 
 
