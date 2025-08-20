https://1prime.ru/20250820/uitkoff-860954324.html

Уиткофф заявил, что провел с Путиным около 25 часов

ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что провел в общей сложности примерно 25 часов в компании президента России Владимира Путина и ряда высокопоставленных российских чиновников. "У меня, наверное, набралось около 24–25 часов… с ним, а также с некоторыми из его людей — помощник (российского лидера по международным делам) Юрием Ушаковым, (министром иностранных дел РФ - ред.) Сергеем Лавровым. Так что примерно 24–25 часов", — сказал Уиткофф в интервью Fox News. После своего назначения на должность спецпосланника Уиткофф неоднократно посещал Россию в рамках украинского мирного процесса. Последний его визит состоялся 6 августа и предшествовал саммиту Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

