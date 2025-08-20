https://1prime.ru/20250820/uitkoff-860954324.html
Уиткофф заявил, что провел с Путиным около 25 часов
Уиткофф заявил, что провел с Путиным около 25 часов - 20.08.2025, ПРАЙМ
Уиткофф заявил, что провел с Путиным около 25 часов
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что провел в общей сложности примерно 25 часов в компании президента России Владимира Путина и ряда... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T05:21+0300
2025-08-20T05:21+0300
2025-08-20T05:21+0300
россия
сша
рф
аляска
стив уиткофф
владимир путин
юрий ушаков
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860954324.jpg?1755656479
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что провел в общей сложности примерно 25 часов в компании президента России Владимира Путина и ряда высокопоставленных российских чиновников.
"У меня, наверное, набралось около 24–25 часов… с ним, а также с некоторыми из его людей — помощник (российского лидера по международным делам) Юрием Ушаковым, (министром иностранных дел РФ - ред.) Сергеем Лавровым. Так что примерно 24–25 часов", — сказал Уиткофф в интервью Fox News.
После своего назначения на должность спецпосланника Уиткофф неоднократно посещал Россию в рамках украинского мирного процесса. Последний его визит состоялся 6 августа и предшествовал саммиту Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.
сша
рф
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, аляска, стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков, fox news
РОССИЯ, США, РФ, Аляска, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Fox News
Уиткофф заявил, что провел с Путиным около 25 часов
Спецпосланник США Уиткофф заявил, что провел с Путиным и Лавровым около 25 часов
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что провел в общей сложности примерно 25 часов в компании президента России Владимира Путина и ряда высокопоставленных российских чиновников.
"У меня, наверное, набралось около 24–25 часов… с ним, а также с некоторыми из его людей — помощник (российского лидера по международным делам) Юрием Ушаковым, (министром иностранных дел РФ - ред.) Сергеем Лавровым. Так что примерно 24–25 часов", — сказал Уиткофф в интервью Fox News.
После своего назначения на должность спецпосланника Уиткофф неоднократно посещал Россию в рамках украинского мирного процесса. Последний его визит состоялся 6 августа и предшествовал саммиту Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.