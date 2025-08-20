https://1prime.ru/20250820/ukraina-861006638.html

В Германии оценили слова главы МИД ФРГ об отправке войск на Украину

2025-08-20T21:07+0300

мид рф

ес

йоханн вадефуль

сергей лавров

киев

германия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о том, что немецкие войска могут быть размещены на Украине, вызывает сомнения, сообщает немецкое издание Tageszeitung (TAZ). "Вадефуль ожидает, что Германия столкнется с призывами к участию бундесвера в войне на Украине <...> Сомнительно, что бундесвер сможет предоставить личный состав (для этой цели. — Прим. ред.)", — говорится в материале.Согласно немецкому эксперту, мнение которого приводит TAZ, Германия сталкивается с той же проблемой, что и многие другие европейские страны, а именно с нехваткой военных сил, которые можно было бы быстро отправить на Украину. В понедельник глава Министерства иностранных дел Германии отметил, что не исключает возможность размещения немецких войск на территории Украины. Однако, по его словам, это могло бы создать чрезмерную нагрузку для Германии. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия не видит вариантов для компромисса в отношении размещения иностранных миротворцев на Украине. Как пояснил Лавров, если иностранные силы будут размещены на Украине, западные страны могут отказаться обсуждать условия мирного урегулирования, поскольку такое присутствие будет создавать "фактические обстоятельства на местах". В МИД России также заявили, что планы некоторых государств Евросоюза отправить "миротворцев" на Украину являются провокацией, нацеленной на поддержание ложных иллюзий у властей в Киеве.

