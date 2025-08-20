https://1prime.ru/20250820/ukraina-861014121.html

"Вырежут как овец". Идея об отправке войск на Украину встревожила британцев

"Вырежут как овец". Идея об отправке войск на Украину встревожила британцев - 20.08.2025, ПРАЙМ

"Вырежут как овец". Идея об отправке войск на Украину встревожила британцев

Читатели издания Daily Mail активно отреагировали на идею о возможном отправлении "миротворческих сил" на Украину. | 20.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Читатели издания Daily Mail активно отреагировали на идею о возможном отправлении "миротворческих сил" на Украину."Они не продержатся долго <...> иностранных солдат вырежут как овец", — выразил мнение один из пользователей."Мечтайте, Россия никогда не допустит войска НАТО на свою территорию, они это неоднократно заявляли. Но люди здесь ничего не понимают", — добавил другой."Вам не кажется странным, что правительство <...> хочет вести войну, к которой мы не имеем никакого отношения", — задал вопрос еще один читатель."Это бессмысленная попытка НАТО, которая отказывается понимать военную и геополитическую реальность, где победила Россия", — подытожили комментаторы.В понедельник Министерство иностранных дел России призвало Великобританию, где обсуждаются заявления о возможности отправки военных сил на Украину, отказаться от рискованных и непродуманных политических шагов и не мешать диалогу между российскими и американскими переговорщиками. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров повторил, что Россия не видит места для компромисса в вопросе размещения иностранных миротворцев на Украине. Как отметил Лавров, в случае появления иностранного контингента на Украине западные страны могут отказаться обсуждать условия мирного урегулирования, так как такое присутствие будет "создавать факты на земле". В МИД также заявляли, что планы некоторых стран ЕС отправить "миротворцев" на Украину являются провокацией, поддерживающей ложные надежды у киевских властей.

