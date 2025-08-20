Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росздравнадзор разрешил ввод в гражданский оборот 35 миллионов доз вакцин - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/vaktsiny-860963043.html
Росздравнадзор разрешил ввод в гражданский оборот 35 миллионов доз вакцин
Росздравнадзор разрешил ввод в гражданский оборот 35 миллионов доз вакцин - 20.08.2025, ПРАЙМ
Росздравнадзор разрешил ввод в гражданский оборот 35 миллионов доз вакцин
Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин, препараты уже поставляются в регионы, сообщил... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T09:36+0300
2025-08-20T09:36+0300
бизнес
здоровье
общество
росздравнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860962348_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_425b9c23d490a7aab0a90d7a473ecb46.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин, препараты уже поставляются в регионы, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин. Каждая серия отечественных вакцин "Совигрипп", "Ультрикс" и "Флю-М" для профилактики гриппа прошла контроль в государственных лабораториях Росздравнадзора. Препараты уже поставляются в регионы и вскоре будут доступны для вакцинации граждан", - рассказал Кузнецов. Он добавил, что вакцины созданы с использованием обновленного штаммового состава, прогнозируемого на основе данных глобального эпиднадзора. Их поставки будут продолжены.
https://1prime.ru/20250726/minzdrav-859983489.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860962348_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c4f548bf423d2ed892cb2b8879d7a180.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, здоровье, общество , росздравнадзор
Бизнес, Здоровье, Общество , Росздравнадзор
09:36 20.08.2025
 
Росздравнадзор разрешил ввод в гражданский оборот 35 миллионов доз вакцин

Росздравнадзор разрешил ввод в оборот более 35 млн доз противогриппозных вакцин

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкВо время процедуры вакцинации против гриппа
Во время процедуры вакцинации против гриппа - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин, препараты уже поставляются в регионы, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин. Каждая серия отечественных вакцин "Совигрипп", "Ультрикс" и "Флю-М" для профилактики гриппа прошла контроль в государственных лабораториях Росздравнадзора. Препараты уже поставляются в регионы и вскоре будут доступны для вакцинации граждан", - рассказал Кузнецов.
Он добавил, что вакцины созданы с использованием обновленного штаммового состава, прогнозируемого на основе данных глобального эпиднадзора. Их поставки будут продолжены.
Во время процедуры вакцинации против гриппа - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы
26 июля, 21:04
 
БизнесЗдоровьеОбществоРосздравнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала