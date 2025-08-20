https://1prime.ru/20250820/vaktsiny-860963043.html
Росздравнадзор разрешил ввод в гражданский оборот 35 миллионов доз вакцин
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин, препараты уже поставляются в регионы, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин. Каждая серия отечественных вакцин "Совигрипп", "Ультрикс" и "Флю-М" для профилактики гриппа прошла контроль в государственных лабораториях Росздравнадзора. Препараты уже поставляются в регионы и вскоре будут доступны для вакцинации граждан", - рассказал Кузнецов. Он добавил, что вакцины созданы с использованием обновленного штаммового состава, прогнозируемого на основе данных глобального эпиднадзора. Их поставки будут продолжены.
