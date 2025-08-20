https://1prime.ru/20250820/vef-860967324.html
Китай поддержал Россию в проведении ВЭФ
Китай поддержал Россию в проведении ВЭФ - 20.08.2025, ПРАЙМ
Китай поддержал Россию в проведении ВЭФ
Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке является важной площадкой для стран региона по обмену опытом и совместному развитию, Китай поддерживает... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T10:41+0300
2025-08-20T10:41+0300
2025-08-20T10:41+0300
россия
китай
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860967144_0:366:2969:2036_1920x0_80_0_0_450d1995ccca43384c1096d475c2b6e0.jpg
ПЕКИН, 20 авг - ПРАЙМ. Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке является важной площадкой для стран региона по обмену опытом и совместному развитию, Китай поддерживает Россию в проведении форума, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". "Восточный экономический форум является важной площадкой для стран региона для обмена опытом, укрепления взаимной поддержки и содействия общему развитию. Китай продолжит поддерживать Россию в успешной организации этого форума", - сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости рассказать об участии китайской стороны в форуме в этом году. При этом Мао Нин не уточнила, кто именно будет представлять КНР в этом году, отметив, что в настоящее время не располагает соответствующей информацией. В прошлом году ВЭФ посетил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
https://1prime.ru/20250812/vef-860599591.html
китай
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860967144_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_d01052acafa3e749452e5c2dfe9b6792.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владивосток
РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток
Китай поддержал Россию в проведении ВЭФ
МИД КНР: Китай поддерживает Россию в успешном проведении ВЭФ
ПЕКИН, 20 авг - ПРАЙМ. Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке является важной площадкой для стран региона по обмену опытом и совместному развитию, Китай поддерживает Россию в проведении форума, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
"Восточный экономический форум является важной площадкой для стран региона для обмена опытом, укрепления взаимной поддержки и содействия общему развитию. Китай продолжит поддерживать Россию в успешной организации этого форума", - сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости рассказать об участии китайской стороны в форуме в этом году.
При этом Мао Нин не уточнила, кто именно будет представлять КНР в этом году, отметив, что в настоящее время не располагает соответствующей информацией.
В прошлом году ВЭФ посетил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
В "Росконгрессе" рассказали о деловой программе ВЭФ-2025