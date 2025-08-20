https://1prime.ru/20250820/vinograd-860965752.html
Россия лидировала по импорту винограда из Узбекистана в январе-июле
ТАШКЕНТ, 20 авг – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле увеличил экспорт винограда в 2,6 раза в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 84,1 тысячи тонн, а главным импортером остается Россия, куда было поставлено 23,8 тысячи тонн, следует из данных национального статистического комитета республики. "В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал 84,1 тысячи тонн винограда на сумму 98,3 миллиона долларов США в 67 стран мира. Этот показатель увеличился на 51,6 тысячи тонн, или в 2,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале статведомства. По данным статистики, среди стран-импортеров узбекистанского винограда в прошлом году первое место занимает Россия – 23,8 тысячи тонн, или 28,3% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (17,7 тысячи тонн) и Китай (15,1 тысячи тонн). В Узбекистане сбор урожая винограда зависит от сорта и климатических условий – он созревает в несколько этапов, начиная с июля и заканчивая октябрем. В 2023 году объем экспортных поставок упал вследствие массовой гибели виноградников из-за аномальных морозов, однако в 2024 году урожай и поставки восстановились. По итогам прошлого года Узбекистан увеличил экспорт винограда в 1,7 раза по сравнению с годом ранее, до 219,2 тысячи тонн, главным импортером оставалась Россия, куда было поставлено 174,9 тысячи тонн, или почти 80% от всех поставок.
