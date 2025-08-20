https://1prime.ru/20250820/vladivostok-860953472.html
Во Владивостоке ограничат работу электросамокатов в ночное время
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - ПРАЙМ. Власти Владивостока готовят постановление о запрете использования прокатных электросамокатов в ночное время.
"Для безопасности самих же пользователей СИМов во Владивостоке ограничат работу прокатных самокатов с 22 до 7 часов утра", - сообщается на сайте мэрии.
В администрации РИА Новости не уточнили даты, когда начнёт действовать запрет.
"Постановление готовится", - отметили РИА Новости в мэрии.
В июле власти Благовещенска ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты. За любое нарушение запрета на использование СИМ на территории города взимается штраф в размере до 100 тысяч рублей. Во Владивостоке ранее были введены ограничение на езду на электросамокатах на отдельных участках в центре города.
