Во Владивостоке ограничат работу электросамокатов в ночное время

2025-08-20T04:26+0300

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - ПРАЙМ. Власти Владивостока готовят постановление о запрете использования прокатных электросамокатов в ночное время. "Для безопасности самих же пользователей СИМов во Владивостоке ограничат работу прокатных самокатов с 22 до 7 часов утра", - сообщается на сайте мэрии. В администрации РИА Новости не уточнили даты, когда начнёт действовать запрет. "Постановление готовится", - отметили РИА Новости в мэрии. В июле власти Благовещенска ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты. За любое нарушение запрета на использование СИМ на территории города взимается штраф в размере до 100 тысяч рублей. Во Владивостоке ранее были введены ограничение на езду на электросамокатах на отдельных участках в центре города.

2025

