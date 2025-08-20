https://1prime.ru/20250820/vss-860967922.html

Сборы в сфере страхования жизни в России выросли на 79 процентов

2025-08-20T10:48+0300

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Сборы в сфере страхования жизни в РФ за первое полугодие выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 79%, до 981 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "По итогам первого полугодия 2025 года суммарные премии страховщиков жизни выросли на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, с 548 миллиардов до 981 миллиарда рублей", – сказал Уфимцев. "При этом темпы роста суммарных выплат по страхованию жизни по-прежнему опережают рост премий: за шесть месяцев 2025 года почти трехкратный рост, с 256 миллиардов рублей до 746 миллиардов рублей", - также отметил Уфимцев. "Рынок страхования жизни по-прежнему демонстрирует свою востребованность и необходимость благодаря устойчивому высокому спросу населения на инструменты накопления и инвестирования в страховании. Это говорит о том, что страхование жизни остается одним из самых социально значимых финансовых продуктов. Страховщики жизни вновь подтвердили, что страхование жизни является драйвером страхового рынка", - добавил он. Лидером по сборам в страховании жизни выступает накопительное страхование жизни (НСЖ) с ростом премий по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 78% – с 292 миллиардов до 518 миллиардов рублей. А по темпам роста лидирует инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): сборы достигли 404 миллиарда рублей с ростом почти в 2,8 раза к первому полугодию 2024 года. ВСС отмечает значительный рост выплат по НСЖ: они увеличились более чем вчетверо по сравнению с первым полугодием 2024 года: с 112 миллиардов до 469 миллиардов рублей. А выплаты по ИСЖ за полугодие составил выросли более чем вдвое - со 126 миллиардов до 258 миллиардов рублей. "Продолжается тенденция на снижение премий в кредитном страховании жизни заемщиков - по сравнению с шестью месяцами 2024 года, когда они составляли 45 миллиардов рублей, сборы понизились на 47% - до 24 миллиардов рублей. По прочим видам страхования также снижение по объему премий - с 65 миллиардов рублей за первое полугодие 2024 года до 33 миллиардов рублей", – сообщил также Уфимцев. При этом новый вид страхования, который заработал в России с 1 января - долевое страхование жизни (ДСЖ), - по словам главы ВСС, только набирает обороты. Суммарные премии (страховая часть и часть премии, направленная на приобретение паев) по ДСЖ составили 3 миллиарда рублей за полугодие. ВСС также отмечает рост концентрации рынка страхования жизни в текущем году: на десятку крупнейших страховщиков жизни приходится 95,7% всех сборов и 97,4% всех выплат. Годом ранее эти показатели составляли 92,2% и 89,9% соответственно. Страховые резервы страховщиков жизни по состоянию на конец полугодия, по данным ВСС, выросли на 47% и составили 2,4 триллиона рублей.

