Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сборы в сфере страхования жизни в России выросли на 79 процентов - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/vss-860967922.html
Сборы в сфере страхования жизни в России выросли на 79 процентов
Сборы в сфере страхования жизни в России выросли на 79 процентов - 20.08.2025, ПРАЙМ
Сборы в сфере страхования жизни в России выросли на 79 процентов
Сборы в сфере страхования жизни в РФ за первое полугодие выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 79%, до 981 миллиарда рублей, сообщил... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T10:48+0300
2025-08-20T10:48+0300
экономика
бизнес
финансы
россия
всс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Сборы в сфере страхования жизни в РФ за первое полугодие выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 79%, до 981 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "По итогам первого полугодия 2025 года суммарные премии страховщиков жизни выросли на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, с 548 миллиардов до 981 миллиарда рублей", – сказал Уфимцев. "При этом темпы роста суммарных выплат по страхованию жизни по-прежнему опережают рост премий: за шесть месяцев 2025 года почти трехкратный рост, с 256 миллиардов рублей до 746 миллиардов рублей", - также отметил Уфимцев. "Рынок страхования жизни по-прежнему демонстрирует свою востребованность и необходимость благодаря устойчивому высокому спросу населения на инструменты накопления и инвестирования в страховании. Это говорит о том, что страхование жизни остается одним из самых социально значимых финансовых продуктов. Страховщики жизни вновь подтвердили, что страхование жизни является драйвером страхового рынка", - добавил он. Лидером по сборам в страховании жизни выступает накопительное страхование жизни (НСЖ) с ростом премий по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 78% – с 292 миллиардов до 518 миллиардов рублей. А по темпам роста лидирует инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): сборы достигли 404 миллиарда рублей с ростом почти в 2,8 раза к первому полугодию 2024 года. ВСС отмечает значительный рост выплат по НСЖ: они увеличились более чем вчетверо по сравнению с первым полугодием 2024 года: с 112 миллиардов до 469 миллиардов рублей. А выплаты по ИСЖ за полугодие составил выросли более чем вдвое - со 126 миллиардов до 258 миллиардов рублей. "Продолжается тенденция на снижение премий в кредитном страховании жизни заемщиков - по сравнению с шестью месяцами 2024 года, когда они составляли 45 миллиардов рублей, сборы понизились на 47% - до 24 миллиардов рублей. По прочим видам страхования также снижение по объему премий - с 65 миллиардов рублей за первое полугодие 2024 года до 33 миллиардов рублей", – сообщил также Уфимцев. При этом новый вид страхования, который заработал в России с 1 января - долевое страхование жизни (ДСЖ), - по словам главы ВСС, только набирает обороты. Суммарные премии (страховая часть и часть премии, направленная на приобретение паев) по ДСЖ составили 3 миллиарда рублей за полугодие. ВСС также отмечает рост концентрации рынка страхования жизни в текущем году: на десятку крупнейших страховщиков жизни приходится 95,7% всех сборов и 97,4% всех выплат. Годом ранее эти показатели составляли 92,2% и 89,9% соответственно. Страховые резервы страховщиков жизни по состоянию на конец полугодия, по данным ВСС, выросли на 47% и составили 2,4 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20250813/vyplaty-860653927.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f7fc862568b180d772d4f35d232694d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, всс
Экономика, Бизнес, Финансы, РОССИЯ, ВСС
10:48 20.08.2025
 
Сборы в сфере страхования жизни в России выросли на 79 процентов

ВСС: сборы в сфере страхования жизни в России за первое полугодие выросли на 79%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Сборы в сфере страхования жизни в РФ за первое полугодие выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 79%, до 981 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
"По итогам первого полугодия 2025 года суммарные премии страховщиков жизни выросли на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, с 548 миллиардов до 981 миллиарда рублей", – сказал Уфимцев.
"При этом темпы роста суммарных выплат по страхованию жизни по-прежнему опережают рост премий: за шесть месяцев 2025 года почти трехкратный рост, с 256 миллиардов рублей до 746 миллиардов рублей", - также отметил Уфимцев.
"Рынок страхования жизни по-прежнему демонстрирует свою востребованность и необходимость благодаря устойчивому высокому спросу населения на инструменты накопления и инвестирования в страховании. Это говорит о том, что страхование жизни остается одним из самых социально значимых финансовых продуктов. Страховщики жизни вновь подтвердили, что страхование жизни является драйвером страхового рынка", - добавил он.
Лидером по сборам в страховании жизни выступает накопительное страхование жизни (НСЖ) с ростом премий по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 78% – с 292 миллиардов до 518 миллиардов рублей. А по темпам роста лидирует инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): сборы достигли 404 миллиарда рублей с ростом почти в 2,8 раза к первому полугодию 2024 года.
ВСС отмечает значительный рост выплат по НСЖ: они увеличились более чем вчетверо по сравнению с первым полугодием 2024 года: с 112 миллиардов до 469 миллиардов рублей. А выплаты по ИСЖ за полугодие составил выросли более чем вдвое - со 126 миллиардов до 258 миллиардов рублей.
"Продолжается тенденция на снижение премий в кредитном страховании жизни заемщиков - по сравнению с шестью месяцами 2024 года, когда они составляли 45 миллиардов рублей, сборы понизились на 47% - до 24 миллиардов рублей. По прочим видам страхования также снижение по объему премий - с 65 миллиардов рублей за первое полугодие 2024 года до 33 миллиардов рублей", – сообщил также Уфимцев.
При этом новый вид страхования, который заработал в России с 1 января - долевое страхование жизни (ДСЖ), - по словам главы ВСС, только набирает обороты. Суммарные премии (страховая часть и часть премии, направленная на приобретение паев) по ДСЖ составили 3 миллиарда рублей за полугодие.
ВСС также отмечает рост концентрации рынка страхования жизни в текущем году: на десятку крупнейших страховщиков жизни приходится 95,7% всех сборов и 97,4% всех выплат. Годом ранее эти показатели составляли 92,2% и 89,9% соответственно. Страховые резервы страховщиков жизни по состоянию на конец полугодия, по данным ВСС, выросли на 47% и составили 2,4 триллиона рублей.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
"СберСтрахование" увеличило выплаты бизнесу в первом полугодии
13 августа, 08:32
 
ЭкономикаБизнесФинансыРОССИЯВСС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала