СМИ раскрыли, чем обернулась встреча Путина и Трампа
UnHerd: встреча Путина с Трампом закончилась политической победой для России
© РИА Новости . POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом оказалась политическим победой для России, сообщает UnHerd.
"Саммит был политической победой. Принятие Путина Трампом продемонстрировало провал западной стратегии по изоляции России и ее экономики", — говорится в статье.
По мнению обозревателя, рукопожатие Трампа с Путиным стало свидетельством того, что Россия остается значимой державой, которую нельзя игнорировать.
Во время встречи 15 августа на Аляске президенты России и США обсудили возможные решения для урегулирования конфликта в Украине. Оба лидера дали положительную оценку переговорам. Владимир Путин после саммита заявил о перспективах завершения конфликта на Украине и отметил, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию.
Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что по многим аспектам украинского конфликта удалось прийти к согласию, однако по некоторым вопросам пока что не достигнуты договоренности. В тот же день в интервью Fox News он отметил, что успешность достижения соглашения теперь зависит от Владимира Зеленского.