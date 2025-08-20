Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, чем обернулась встреча Путина и Трампа - 20.08.2025
СМИ раскрыли, чем обернулась встреча Путина и Трампа
СМИ раскрыли, чем обернулась встреча Путина и Трампа - 20.08.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, чем обернулась встреча Путина и Трампа
Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом оказалась политическим победой для России, сообщает UnHerd. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T12:45+0300
2025-08-20T12:48+0300
россия
украина
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
fox news
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860862975_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_c78d45c6c98c04e558061d235f1d3dbc.jpg
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом оказалась политическим победой для России, сообщает UnHerd."Саммит был политической победой. Принятие Путина Трампом продемонстрировало провал западной стратегии по изоляции России и ее экономики", — говорится в статье.По мнению обозревателя, рукопожатие Трампа с Путиным стало свидетельством того, что Россия остается значимой державой, которую нельзя игнорировать.Во время встречи 15 августа на Аляске президенты России и США обсудили возможные решения для урегулирования конфликта в Украине. Оба лидера дали положительную оценку переговорам. Владимир Путин после саммита заявил о перспективах завершения конфликта на Украине и отметил, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию.Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что по многим аспектам украинского конфликта удалось прийти к согласию, однако по некоторым вопросам пока что не достигнуты договоренности. В тот же день в интервью Fox News он отметил, что успешность достижения соглашения теперь зависит от Владимира Зеленского.
украина
аляска
сша
россия, украина, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, fox news, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Fox News, Владимир Зеленский
12:45 20.08.2025 (обновлено: 12:48 20.08.2025)
 
СМИ раскрыли, чем обернулась встреча Путина и Трампа

UnHerd: встреча Путина с Трампом закончилась политической победой для России

© РИА Новости . POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом оказалась политическим победой для России, сообщает UnHerd.
"Саммит был политической победой. Принятие Путина Трампом продемонстрировало провал западной стратегии по изоляции России и ее экономики", — говорится в статье.
По мнению обозревателя, рукопожатие Трампа с Путиным стало свидетельством того, что Россия остается значимой державой, которую нельзя игнорировать.
Во время встречи 15 августа на Аляске президенты России и США обсудили возможные решения для урегулирования конфликта в Украине. Оба лидера дали положительную оценку переговорам. Владимир Путин после саммита заявил о перспективах завершения конфликта на Украине и отметил, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию.
Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что по многим аспектам украинского конфликта удалось прийти к согласию, однако по некоторым вопросам пока что не достигнуты договоренности. В тот же день в интервью Fox News он отметил, что успешность достижения соглашения теперь зависит от Владимира Зеленского.
РОССИЯ УКРАИНА Аляска США Дональд Трамп Владимир Путин Fox News Владимир Зеленский
 
 
