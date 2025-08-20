https://1prime.ru/20250820/vstrecha-860975700.html

СМИ раскрыли, чем обернулась встреча Путина и Трампа

СМИ раскрыли, чем обернулась встреча Путина и Трампа - 20.08.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, чем обернулась встреча Путина и Трампа

Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом оказалась политическим победой для России, сообщает UnHerd. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T12:45+0300

2025-08-20T12:45+0300

2025-08-20T12:48+0300

россия

украина

аляска

сша

дональд трамп

владимир путин

fox news

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860862975_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_c78d45c6c98c04e558061d235f1d3dbc.jpg

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом оказалась политическим победой для России, сообщает UnHerd."Саммит был политической победой. Принятие Путина Трампом продемонстрировало провал западной стратегии по изоляции России и ее экономики", — говорится в статье.По мнению обозревателя, рукопожатие Трампа с Путиным стало свидетельством того, что Россия остается значимой державой, которую нельзя игнорировать.Во время встречи 15 августа на Аляске президенты России и США обсудили возможные решения для урегулирования конфликта в Украине. Оба лидера дали положительную оценку переговорам. Владимир Путин после саммита заявил о перспективах завершения конфликта на Украине и отметил, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию.Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что по многим аспектам украинского конфликта удалось прийти к согласию, однако по некоторым вопросам пока что не достигнуты договоренности. В тот же день в интервью Fox News он отметил, что успешность достижения соглашения теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://1prime.ru/20250820/konflikt-860967481.html

https://1prime.ru/20250820/syrskiy-860962682.html

украина

аляска

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, fox news, владимир зеленский