ВСУ планируют провокацию в подконтрольном Киеву Краматорске, заявил эксперт
2025-08-20T06:15+0300
ЛУГАНСК, 20 авг - ПРАЙМ. Украинские войска планируют провокацию в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР с обстрелом мирных жителей, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"От агентурного источника получена информация о том, что администрация Зеленского в условиях информационного фона о возможном урегулировании украинского конфликта после переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом планирует вооруженную провокацию в городе Краматорск в ДНР", - сообщил Марочко.
По его словам, провокация нужна для последующей дискредитации ВС РФ и руководства России.
"Так, военнослужащие вооруженных формирований Украины до конца августа намерены осуществить артобстрелы социальных объектов и многоэтажных жилых домов, расположенных на юго-восточной окраине города. Фото и видеоматериалы с места инцидента планируется разместить в украинских и зарубежных СМИ, социальных сетях, Telegram-каналах и представить их в качестве "факта агрессии военнослужащих ВС РФ, а также нарушения норм международного права", - пояснил Марочко.
По его данным, огневой удар может быть нанесен с использованием РСЗО советского образца со стороны аэродрома, находящегося под контролем украинских войск.
