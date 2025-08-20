Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-20T06:15+0300
общество
экономика
россия
рф
киев
украина
владимир путин
дональд трамп
вс рф
ЛУГАНСК, 20 авг - ПРАЙМ. Украинские войска планируют провокацию в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР с обстрелом мирных жителей, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "От агентурного источника получена информация о том, что администрация Зеленского в условиях информационного фона о возможном урегулировании украинского конфликта после переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом планирует вооруженную провокацию в городе Краматорск в ДНР", - сообщил Марочко. По его словам, провокация нужна для последующей дискредитации ВС РФ и руководства России. "Так, военнослужащие вооруженных формирований Украины до конца августа намерены осуществить артобстрелы социальных объектов и многоэтажных жилых домов, расположенных на юго-восточной окраине города. Фото и видеоматериалы с места инцидента планируется разместить в украинских и зарубежных СМИ, социальных сетях, Telegram-каналах и представить их в качестве "факта агрессии военнослужащих ВС РФ, а также нарушения норм международного права", - пояснил Марочко. По его данным, огневой удар может быть нанесен с использованием РСЗО советского образца со стороны аэродрома, находящегося под контролем украинских войск.
06:15 20.08.2025
 
ЛУГАНСК, 20 авг - ПРАЙМ. Украинские войска планируют провокацию в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР с обстрелом мирных жителей, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"От агентурного источника получена информация о том, что администрация Зеленского в условиях информационного фона о возможном урегулировании украинского конфликта после переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом планирует вооруженную провокацию в городе Краматорск в ДНР", - сообщил Марочко.
По его словам, провокация нужна для последующей дискредитации ВС РФ и руководства России.
"Так, военнослужащие вооруженных формирований Украины до конца августа намерены осуществить артобстрелы социальных объектов и многоэтажных жилых домов, расположенных на юго-восточной окраине города. Фото и видеоматериалы с места инцидента планируется разместить в украинских и зарубежных СМИ, социальных сетях, Telegram-каналах и представить их в качестве "факта агрессии военнослужащих ВС РФ, а также нарушения норм международного права", - пояснил Марочко.
По его данным, огневой удар может быть нанесен с использованием РСЗО советского образца со стороны аэродрома, находящегося под контролем украинских войск.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФКиевУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампВС РФ
 
 
