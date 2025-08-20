https://1prime.ru/20250820/vtsiom-860969691.html
Две трети россиян заключают договор с риелтором, показал опрос
Две трети россиян заключают договор с риелтором, показал опрос - 20.08.2025, ПРАЙМ
Две трети россиян заключают договор с риелтором, показал опрос
Две трети (65%) граждан РФ заключают договор с риелтором на оказание услуг, 86% опрошенных удовлетворены качеством работы риелторов, следует из опроса... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T11:11+0300
2025-08-20T11:11+0300
2025-08-20T11:11+0300
бизнес
недвижимость
вциом
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_9a3073418fe56ed662aa2be271bb166f.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Две трети (65%) граждан РФ заключают договор с риелтором на оказание услуг, 86% опрошенных удовлетворены качеством работы риелторов, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. "По результатам исследования Аналитического центра ВЦИОМ мы видим, что большинство клиентов предпочитают заключать официальный договор, обеспечивая прозрачность и взаимную ответственность сторон, что положительно сказывается на исполнении обязательств и качестве предоставляемых услуг. Договор тем самым повышает доверие к риелторским услугам и способствует комфортному и безопасному процессу покупки или аренды жилья", - считает Руководитель Департамента социальных исследований и консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Андрей Даудрих. Внимательность к пожеланиям клиента (97%), возможность провести юридическую проверку объекта недвижимости и сторон сделки (95%) и уровень цен за услуги (94%) являются наиболее важными аспектами работы риелтора по мнению опрошенных. Согласно опросу, высокая цена на услуги (39%), долгий поиск или предложение неподходящих вариантов (16%) - наиболее частые сложности, с которыми сталкивались респонденты при взаимодействии с риелтором. Несмотря на то, что уровень удовлетворенности опрошенных россиян оказанными услугами высокий (86%), рост текущей стоимости может негативно отразиться на спросе. "Несмотря на то, что минимизация рисков крайне важна и за это клиенты готовы доплачивать, важно учитывать чувствительность к цене. Дальнейший рост стоимости посредничества может привести к снижению спроса на услуги специалистов. Поэтому для сохранения высокой лояльности риелторам важно устанавливать адекватно обоснованные тарифы на свои услуги", - убежден Даудрих. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 5 по 7 августа среди 1618 россиян старше 18 лет, которые имели опыт пользования риелторскими услугами за последние 3 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,71%. -0-
https://1prime.ru/20250819/kvartiry-860898221.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_28a0439069bf6064c7fb6f706c8948b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, вциом
Бизнес, Недвижимость, ВЦИОМ
Две трети россиян заключают договор с риелтором, показал опрос
ВЦИОМ: 65% россиян заключают договор с риелтором на оказание услуг
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Две трети (65%) граждан РФ заключают договор с риелтором на оказание услуг, 86% опрошенных удовлетворены качеством работы риелторов, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
"По результатам исследования Аналитического центра ВЦИОМ мы видим, что большинство клиентов предпочитают заключать официальный договор, обеспечивая прозрачность и взаимную ответственность сторон, что положительно сказывается на исполнении обязательств и качестве предоставляемых услуг. Договор тем самым повышает доверие к риелторским услугам и способствует комфортному и безопасному процессу покупки или аренды жилья", - считает Руководитель Департамента социальных исследований и консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Андрей Даудрих.
Внимательность к пожеланиям клиента (97%), возможность провести юридическую проверку объекта недвижимости и сторон сделки (95%) и уровень цен за услуги (94%) являются наиболее важными аспектами работы риелтора по мнению опрошенных.
Согласно опросу, высокая цена на услуги (39%), долгий поиск или предложение неподходящих вариантов (16%) - наиболее частые сложности, с которыми сталкивались респонденты при взаимодействии с риелтором.
Несмотря на то, что уровень удовлетворенности опрошенных россиян оказанными услугами высокий (86%), рост текущей стоимости может негативно отразиться на спросе.
"Несмотря на то, что минимизация рисков крайне важна и за это клиенты готовы доплачивать, важно учитывать чувствительность к цене. Дальнейший рост стоимости посредничества может привести к снижению спроса на услуги специалистов. Поэтому для сохранения высокой лояльности риелторам важно устанавливать адекватно обоснованные тарифы на свои услуги", - убежден Даудрих.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 5 по 7 августа среди 1618 россиян старше 18 лет, которые имели опыт пользования риелторскими услугами за последние 3 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,71%. -0-
Маркетплейс Wildberries запустил продажу квартир в новостройках