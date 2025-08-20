https://1prime.ru/20250820/vtsiom-860969691.html

Две трети россиян заключают договор с риелтором, показал опрос

Две трети россиян заключают договор с риелтором, показал опрос - 20.08.2025, ПРАЙМ

Две трети россиян заключают договор с риелтором, показал опрос

Две трети (65%) граждан РФ заключают договор с риелтором на оказание услуг, 86% опрошенных удовлетворены качеством работы риелторов, следует из опроса... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T11:11+0300

2025-08-20T11:11+0300

2025-08-20T11:11+0300

бизнес

недвижимость

вциом

https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_9a3073418fe56ed662aa2be271bb166f.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Две трети (65%) граждан РФ заключают договор с риелтором на оказание услуг, 86% опрошенных удовлетворены качеством работы риелторов, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. "По результатам исследования Аналитического центра ВЦИОМ мы видим, что большинство клиентов предпочитают заключать официальный договор, обеспечивая прозрачность и взаимную ответственность сторон, что положительно сказывается на исполнении обязательств и качестве предоставляемых услуг. Договор тем самым повышает доверие к риелторским услугам и способствует комфортному и безопасному процессу покупки или аренды жилья", - считает Руководитель Департамента социальных исследований и консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Андрей Даудрих. Внимательность к пожеланиям клиента (97%), возможность провести юридическую проверку объекта недвижимости и сторон сделки (95%) и уровень цен за услуги (94%) являются наиболее важными аспектами работы риелтора по мнению опрошенных. Согласно опросу, высокая цена на услуги (39%), долгий поиск или предложение неподходящих вариантов (16%) - наиболее частые сложности, с которыми сталкивались респонденты при взаимодействии с риелтором. Несмотря на то, что уровень удовлетворенности опрошенных россиян оказанными услугами высокий (86%), рост текущей стоимости может негативно отразиться на спросе. "Несмотря на то, что минимизация рисков крайне важна и за это клиенты готовы доплачивать, важно учитывать чувствительность к цене. Дальнейший рост стоимости посредничества может привести к снижению спроса на услуги специалистов. Поэтому для сохранения высокой лояльности риелторам важно устанавливать адекватно обоснованные тарифы на свои услуги", - убежден Даудрих. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 5 по 7 августа среди 1618 россиян старше 18 лет, которые имели опыт пользования риелторскими услугами за последние 3 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,71%. -0-

https://1prime.ru/20250819/kvartiry-860898221.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, вциом