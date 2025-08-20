Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Две трети россиян заключают договор с риелтором, показал опрос - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/vtsiom-860969691.html
Две трети россиян заключают договор с риелтором, показал опрос
Две трети россиян заключают договор с риелтором, показал опрос - 20.08.2025, ПРАЙМ
Две трети россиян заключают договор с риелтором, показал опрос
Две трети (65%) граждан РФ заключают договор с риелтором на оказание услуг, 86% опрошенных удовлетворены качеством работы риелторов, следует из опроса... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T11:11+0300
2025-08-20T11:11+0300
бизнес
недвижимость
вциом
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_9a3073418fe56ed662aa2be271bb166f.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Две трети (65%) граждан РФ заключают договор с риелтором на оказание услуг, 86% опрошенных удовлетворены качеством работы риелторов, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. "По результатам исследования Аналитического центра ВЦИОМ мы видим, что большинство клиентов предпочитают заключать официальный договор, обеспечивая прозрачность и взаимную ответственность сторон, что положительно сказывается на исполнении обязательств и качестве предоставляемых услуг. Договор тем самым повышает доверие к риелторским услугам и способствует комфортному и безопасному процессу покупки или аренды жилья", - считает Руководитель Департамента социальных исследований и консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Андрей Даудрих. Внимательность к пожеланиям клиента (97%), возможность провести юридическую проверку объекта недвижимости и сторон сделки (95%) и уровень цен за услуги (94%) являются наиболее важными аспектами работы риелтора по мнению опрошенных. Согласно опросу, высокая цена на услуги (39%), долгий поиск или предложение неподходящих вариантов (16%) - наиболее частые сложности, с которыми сталкивались респонденты при взаимодействии с риелтором. Несмотря на то, что уровень удовлетворенности опрошенных россиян оказанными услугами высокий (86%), рост текущей стоимости может негативно отразиться на спросе. "Несмотря на то, что минимизация рисков крайне важна и за это клиенты готовы доплачивать, важно учитывать чувствительность к цене. Дальнейший рост стоимости посредничества может привести к снижению спроса на услуги специалистов. Поэтому для сохранения высокой лояльности риелторам важно устанавливать адекватно обоснованные тарифы на свои услуги", - убежден Даудрих. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 5 по 7 августа среди 1618 россиян старше 18 лет, которые имели опыт пользования риелторскими услугами за последние 3 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,71%. -0-
https://1prime.ru/20250819/kvartiry-860898221.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_28a0439069bf6064c7fb6f706c8948b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, вциом
Бизнес, Недвижимость, ВЦИОМ
11:11 20.08.2025
 
Две трети россиян заключают договор с риелтором, показал опрос

ВЦИОМ: 65% россиян заключают договор с риелтором на оказание услуг

© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве
© Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Две трети (65%) граждан РФ заключают договор с риелтором на оказание услуг, 86% опрошенных удовлетворены качеством работы риелторов, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
"По результатам исследования Аналитического центра ВЦИОМ мы видим, что большинство клиентов предпочитают заключать официальный договор, обеспечивая прозрачность и взаимную ответственность сторон, что положительно сказывается на исполнении обязательств и качестве предоставляемых услуг. Договор тем самым повышает доверие к риелторским услугам и способствует комфортному и безопасному процессу покупки или аренды жилья", - считает Руководитель Департамента социальных исследований и консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Андрей Даудрих.
Внимательность к пожеланиям клиента (97%), возможность провести юридическую проверку объекта недвижимости и сторон сделки (95%) и уровень цен за услуги (94%) являются наиболее важными аспектами работы риелтора по мнению опрошенных.
Согласно опросу, высокая цена на услуги (39%), долгий поиск или предложение неподходящих вариантов (16%) - наиболее частые сложности, с которыми сталкивались респонденты при взаимодействии с риелтором.
Несмотря на то, что уровень удовлетворенности опрошенных россиян оказанными услугами высокий (86%), рост текущей стоимости может негативно отразиться на спросе.
"Несмотря на то, что минимизация рисков крайне важна и за это клиенты готовы доплачивать, важно учитывать чувствительность к цене. Дальнейший рост стоимости посредничества может привести к снижению спроса на услуги специалистов. Поэтому для сохранения высокой лояльности риелторам важно устанавливать адекватно обоснованные тарифы на свои услуги", - убежден Даудрих.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 5 по 7 августа среди 1618 россиян старше 18 лет, которые имели опыт пользования риелторскими услугами за последние 3 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,71%. -0-
Реклама Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Маркетплейс Wildberries запустил продажу квартир в новостройках
Вчера, 09:18
 
БизнесНедвижимостьВЦИОМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала